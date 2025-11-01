Opere pubbliche, in arrivo risorse per 1,5 milioni

"Saranno oltre 1,5 milioni di euro le risorse che approderanno nel prossimo Consiglio Comunale di Porto San Giorgio". Lo dichiara con soddisfazione il sindaco della città, Valerio Vesprinii esaltando la capacità della sua amministrazione, assessori e consiglieri comunali di intercettare fondi da investire nel territorio comunale. La seduta consiliare, a cui il primo cittadino fa riferimento è convocata alle ore 19 di martedì 4 novembre. Saranno cinque gli argomenti da discutere all’ordine del giorno, di cui a prevalere per importanza è il terzo che recita: "Variazione n.5 alla programmazione triennale 2025-2027, ed elenco annuale 2025 delle opere pubbliche". Le variazioni di bilancio riguardano in maniera specifica: 969.000 euro fondi dal bando Feampa destinati alla ristrutturazione dei magazzini per gli operatori ittici, nel porto peschereccio, 70.000 euro per l’acquisto di auto elettriche per i dip-comunali che operano all’esterno, 270.000 per il recupero di una porzione dell’ex scuola elementare di via Marsala, nel quartiere sud, 300.000 euro per il restyling di via Gentili.

"Sono soldi, provenienti dalla partecipazione a bandi regionali e governativi, finanziamenti comunque esterni meglio se a fondo perduto – precisa il sindaco Vesprini. Con queste nuove risorse l’amministrazione punta a consolidare il proprio percorso fatto di progettazione e partecipazione a bandi, strumenti che negli ultimi anni hanno consentito di attrarre a Porto San Giorgio consistenti finanziamenti mai visti prima. Secondo il primo cittadino, questa è la politica del fare".

"Fino a qualche anno fa – dice soddisfatto il sindaco Vesprini – era impensabile andare direttamente a Roma o ad Ancona a cercare e prendere soldi, oggi è un modo di operare da parte dii questa amministrazione, grazie anche al lavoro sinergico tra assessori e uffici comunali".

Questi gli altri argomenti preseti all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma martedì prossimo: variazione di bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025/2027 con applicazione l’avanzo di amministrazione; aggiornamento del piano delle alienazioni, acquisizione al demanio stradale di area privata in via Trevisani ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di sistemazione a strada.

E, ancora, approvazione del regolamento della consulta del commercio e delle attività produttive della città.

Silvio Sebastiani