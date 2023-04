"Opere pubbliche, pensiamo in grande"

Approvato a maggioranza il Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Montegiorgio, un triennio che prevede finanziamenti complessivi per circa 56 milioni di euro, su cui però il gruppo di minoranza ha espresso qualche perplessità. Nell’ultimo Consiglio comunale fra i vari punti all’ordine del giorno, è stato discusso e votato il Piano delle opere pubbliche che avrà un forte impatto sull’aspetto urbanistico e sociale della comunità montegiorgese negli anni a venire come ha avuto modo di spiegare anche il sindaco Michele Ortenzi. "Credo si tratti del Piano opere pubbliche più importante ed economicamente sostanzioso mai discusso a Montegiorgio – commenta l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – il programma è stato riportato in Consiglio per acquisire le modifiche di alcuni finanziamenti per effetto degli adeguamenti dei prezzari in base all’aumento dei costi delle materie prime. In sostanza siamo passati da 45 a circa 56 milioni di euro complessivi". Nell’elenco sono stati aggiornati: 1.800.000 euro per sistemazione a miglioramento sismico della parte storica del cimitero del capoluogo; altri 800.000 euro con medesime finalità per il cimitero della frazione di Alteta; oltre a 3.500.000 euro per il recupero dell’antica chiesa di San Francesco. "In questo piano triennale – continua Petrini – sono già inserite opere che avranno un valore determinante per il futuro di Montegiorgio e della vallata. Faccio riferimento al progetto per la creazione del parco fluviale lungo il Tenna, la realizzazione di un ascensore che migliori le modalità di accesso al centro storico da viale Ugolino; la realizzazione di una struttura polifunzionale di emergenza nell’area recuperata da quest’amministrazione definita ex palazzo Colonna. Infine ci sono due opere che meritano particolare attenzione: il nuovo polo scolastico di Crocedivia, passato da 10 a 20 milioni di euro, appena riceveremo il decreto dell’Usr sarà possibile avviare la gara di appalto. In più abbiamo ottenuto 5.800.000 euro che la futura amministrazione utilizzerà per recuperare o demolire, salvaguardando le opere di pregio, l’ex municipio nella zona del Pincio". Il gruppo di minoranza ha espresso qualche perplessità sull’effettiva possibilità di realizzare tutte queste opere definito con un pò di ironia dal consigliere Marco Ramadori una sorta di ‘Piano Marshall’ che però difficilmente potrà essere realizzato, almeno per come è stato presentato.

Alessio Carassai