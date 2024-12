Opere pubbliche, stanziati oltre nove milioni

Soldi, soldi, un mare di soldi: all’attuale amministrazione comunale non fanno difetto i finanziamenti. Essa stessa mena vanto di riuscire ad ottenerne molti vuoi per le sue capacità di saper interpretare e fruttare bandi e provvidenze regionali e statali, vuoi per il supporto da parte di chi, della stessa area politica, ha accesso ai cordoni della borsa.

Quale esempio di questa seconda ipotesi l’assegnazione di ben 1.750.746,00 euro per i lavori di efficientamento energetico del palazzetto dello sport. Un finanziamento uscito all’improvviso da un fianco e colto al volo dall’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, il quale ha dovuto rivedere un’operazione imprescindibile anche perché con l’approvazione del consuntivo 2024-2026 sono state liberate altre risorse da destinare al finanziamento di lavori pubblici ritenuti di rilevante interesse da parte dell’amministrazione comunale.

Pertanto quest’ultima ha dovuto formulare daccapo il programma delle opere pubbliche nell’annualità 2025 con l’inserimento di quelle aggiuntive, nonché aggiornare gli importi e le fonti di finanziamento di quelle già previste. Ma vediamo quanto si pensa di spendere e quali lavori si è deciso di eseguire. La spesa prevista nel 2025 è pari a nove milioni 233 mila 138, 16 euro.

Naturalmente tra le opere confermate ci sono quelle a cui il sindaco Vesprini tiene in maniera particolare, quali la riqualificazione delle vie Gentili, Nazario Sauro e Michelangelo. In verità per via Michelangelo sono state reperite altre risorse per cui restano da trovare i 600.000 euro ciascuna per le vie Nazario Sauro e Gentili Da ricercare con le alienazioni dei beni immobili.

Diamo una scorsa al nuovo elenco dei lavori: messa in sicurezza, ripristino funzionalità ed efficientamento energetico edifici scolastici: completamento e miglioramento funzionale impianti sportivi 50.000 euro; efficientamento energetico palazzetto dello sport contributi conto termico per 1.750.746,00, avanzo libero 360.000 e per 20.254,00 con oneri urbanistici; interventi straordinari di riqualificazione verde pubblico attrezzato 85.000 euro; manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 10.000 avanzo vincolato e 39.746; riqualificazione via Gentili 600.000; riqualificazione via Nazario Sauro 600.000; risanamento e ammodernamento mercato agroalimentare coperto.

Silvio Sebastiani