Opificio acquistato dalla Civitanavi

Era il marzo del 2015 sulla ditta Gianmarco Lorenzi è calato il sipario e una dichiarazione di fallimento ha portato alla chiusura di un’azienda storica della città. Da qualche settimana, l’opificio che era andato all’asta, è stato acquistato dalla Civitanavi Systems Spa, società quotata in borsa, attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, la cui sede principale è a Pedaso e che alle due sedi di Adrea (Roma) e Casoria (Napoli), tra non molto potrà aggiungere anche quella di Porto Sant’Elpidio. ‘Nuova sede in allestimento’ si legge nello striscione affisso sulla recinzione dell’ex calzaturificio elpidiense, nella zona industriale sud, annunciando una seconda vita dell’opificio che avverrà all’insegna di quella riconversione e diversificazione di settore di cui tanto si parla. E lo farà in grande stile visto che quella che metterà piede a Porto Sant’Elpidio è un’impresa da 34,4milioni di euro di ricavi che nel 2022 ha avuto una crescita del 37% rispetto al 2021, con un utile netto di 7milioni di euro (+43% rispetto ai 5 milioni del 2021) e che, pochi giorni fa, ha anche perfezionato un contratto per investire nel capitale della canadese PV-Labs, leader. Tuttavia, al momento, non pare sia stata ancora presentata in Comune una qualche richiesta per mettere mano a quell’insediamento industriale e farne un polo produttivo di altissima tecnologia e adeguarlo alle necessità di una realtà imprenditoriale di portata consistente. E, siccome qualche rumors sta circolando, chissà che non finisca qui l’arrivo di imprese di un certo livello. In una campagna elettorale in cui più e più volte si è parlato della calata dei grandi brand che sta interessando i Comuni limitrofi, bypassando quello elpidiense, non è detta l’ultima parola. Stando a quanto riferito pochi giorni fa, da Milano Finanza Fashion "nel fermano circolano notizie su un possibile ingresso dello stesso Vuitton, brand ammiraglia di Bernard Arnaut, per una tipologia produttiva più legata al maschile formale". Una notizia che potrebbe anche riguardare una zona industriale elpidiense, realtà molto vicina allo stabilimento che lo stesso Arnaud sta realizzando nella vicina zona industriale di Civitanova Marche e, non ultimo sempre più vicino all’area industriale Brancadoro dove c’è il quartier generale dell’amico di sempre, Diego Della Valle.

Marisa Colibazzi