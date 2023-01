"Ora diamo più forza alle Province"

In attesa di discutere e approvare il bilancio comunale nella seduta consiliare fissata per oggi alle 18, il sindaco Endrio Ubaldi, in qualità di consigliere provinciale con delega alla viabilità e bilancio, illustra per sommi capi il documento finanziario, evidenziando le difficoltà nel far funzionare in maniera ottimale l’ente intermedio e la conseguente necessità del governo centrale di dirottare maggiori risorse in quella direzione "perché le Province vanno sicuramente rafforzate e il centrodestra al governo ha questa storica opportunità". Per il triennio 2023 nel piano delle opere pubbliche sono stati previsti investimenti per 61milioni 257mila euro, di cui quasi 40milioni destinati all’edilizia scolastica e circa 21,5 milioni per la viabilità. E già questo è un punto dolente per Ubaldi, in quanto "soprattutto per la viabilità servirebbero somme ben più importanti considerato lo stato della rete provinciale oltre che l’estensione e la necessità di interventi molto importanti. Abbiamo fatto una programmazione molto ben ponderata e distribuita, ben consapevoli che le risorse non sono assolutamente sufficienti". Alla luce delle difficoltà a far funzionare al meglio questo ente, secondo Ubaldi, "il nuovo governo dovrebbe considerare l’opportunità di ripristinare la piena operatività delle Province". In attesa di sviluppi più o meno probabili, Ubaldi spulcia il piano delle opere pubbliche della Provincia e guarda in ‘casa sua’, elencando le opere viarie prioritarie per il 2023-2024: Fermana Nord (intervento previsto su due annualità), la rotatoria a Villa Luciani, la messa in sicurezza dell’imbocco verso Cura Mostrapiedi con compartecipazione del Comune di Montegranaro, strada Boncore (sia in territorio di Torre San Patrizio che in quello di Montegranaro), Piane di Chienti e Veregrense.

Marisa Colibazzi