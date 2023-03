Ora il Palio si corre anche a scuola Bambini in viaggio nella Cavalcata

‘Il Palio dell’Assunta si corre a scuola’ è il progetto che, partito da qualche giorno, interesserà ben undici plessi delle scuole primarie di Fermo. Gli alunni saranno protagonisti di un viaggio nel tempo ripercorrendo i passi delle dame e cavalieri che centinaia di anni fa camminarono tra i vicoli della città, dei popolani che coltivarono le campagne, dei pescatori che pescarono in mare, delle donne e degli uomini vissuti nel medioevo e di cui, inconsapevolmente, portano il nome e tramandano la memoria.

"Grazie all’operoso lavoro delle dieci contrade cittadine e con il supporto dei vicepresidenti della Cavalcata Andrea Monteriù e Roberto Montelpare – spiega l’ideatrice del progetto Gaia Capponi – i bambini vivranno momenti intimamente legati al territorio: unici e importanti in termini di arricchimento del proprio bagaglio culturale, sociale e relazionale. Il filo conduttore è il viaggio alla scoperta della Cavalcata e Palio dell’Assunta attraverso il racconto del corteo processionale e della corsa dei cavalli che si svolgevano a Fermo nel giorno di Ferragosto, dedicati alla patrona della città, la Vergine Maria Assunta in Cielo come testimoniato nella pagina miniata del Missale de Firmonibus del 1436. Potranno sperimentare il grande lavoro che si rinnova da 42 anni attraverso la progettazione, l’allestimento di un vero e proprio ‘corteo in miniatura’ in occasione dei festeggiamenti per i ‘Cento Giorni al Palio’, il prossimo 7 maggio in piazza del Popolo".

Le attività si articoleranno in tre incontri differenziati per le diverse classi coinvolte. Le prime e le seconde saranno coinvolte con fotografie e disegni relativi alla storia della contrada di appartenenza, realizzeranno i pannelli per la scenografia; le terze vestiranno gli abiti dei personaggi del corteo di contrada mentre le quarte e le quinte affineranno le tecniche per organizzare la sfilata stessa.

"Particolare attenzione sarà dedicata alle vicende, peculiarità e famiglie nobili o castellane che caratterizzavano la vita della contrada di appartenenza del plesso scolastico – continua Capponi – e alla scoperta da parte dei bambini del territorio attuale della stessa con visita alla sede e visione di video promozionali della manifestazione storica più importante di Fermo affinchè tale tradizione culturale e sociale sia tramandata di generazione in generazione: un’occasione per arricchire il senso di appartenenza degli stessi alla comunità cittadina. ‘Educare i bambini al Palio’ è fondamentale perché se passato, presente e futuro cammineranno insieme, sarà grazie a loro".