"Ora l’annullamento in autotutela"

Anche i consiglieri regionali, Marco Marinangeli e Andrea Putzu (che stanno preparando una mozione sulla questione) sono a fianco del comitato. "All’amministrazione è sfuggita la portata della richiesta? Ci può stare – le parole di Marinangeli - ma ora bisogna intervenire con un immediato approfondimento. Non è possibile che non sia prevista una conferenza di servizi in cui coinvolgere i Comuni di Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Monte Urano. E sull’impianto bisogna essere attenti e ragionare in termini di opportunità: va fatto, ma in una zona ‘compromessa’, non intonsa come quella scelta". Putzu: "Il governo Draghi ha fatto sì che richieste come questa possano passare tramite gli uffici come una semplice Scia. Non sempre è colpa della politica. Ora bisogna chiedere l’annullamento in autotutela". Anche il consigliere regionale Fabrizio Cesetti ha presentato una interrogazione sulla questione.