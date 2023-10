"Ora l’appalto dei lavori al palas"

A due anni dalla sua elezione, il sindaco Endrio Ubaldi afferma "che stiamo rispettando puntualmente il cronoprogramma elettorale. Sono fiducioso per i prossimi cantieri che si apriranno l’anno prossimo e nel 2025". Tracciato un bilancio di quanto fatto e dei finanziamenti intercettati per diverse opere pubbliche, Ubaldi guarda ai prossimi impegni cui l’amministrazione deve far fronte. In primis, al completamento del nuovo palazzetto dello sport per il quale "siamo riusciti a aumentare il contributo da 1,5milioni a 5,3milioni e in questi giorni stiamo aspettando la consegna del progetto definitivo per poter bandire la gara d’appalto entro l’anno". Dei lavori al palazzo comunale si sa che il finanziamento dell’Ufficio Ricostruzione è stato portato a quasi 3 milioni di euro, "la gara d’appalto si è svolta, è stata individuata la ditta esecutrice e siamo in attesa del completamento degli adempimenti burocratici per l’inizio dei lavori". Anche per l’asilo nido c’è un finanziamento, ma del Pnrr, sarà demolito e ricostruito, Invitalia ha già individuato la ditta "e entro novembre si provvederà alla consegna dei lavori". Per quanto riguarda l’urbanistica, è stato avviato l’iter per la variante al Prg, a distanza di 15 anni dall’approvazione, "ed è stato conferito l’incarico al professionista che se ne occuperà. Abbiamo anche adottato importanti provvedimenti e altri si stanno avviando, per il Villaggio del lavoro di Piane di Chienti". In tema di sicurezza, "sono state installate oltre 30 telecamere in più e altre 14 lo saranno entro l’autunno" prosegue Ubaldi che, ogni volta, rimarca anche l’importanza del sistema di videosorveglianza ai fini investigativi delle forze dell’ordine. "La sinergia con la Provincia (dove Ubaldi è consigliere delegato a bilancio, viabilità, dissesto idrogeologico, ndr) ha portato alla realizzazione della rotatoria a Villa Luciani attesa da sempre, all’ampliamento della curva in via Fermana Nord sotto via Fonte Casella, alla sistemazione dell’ingresso verso Cura Mostrapiedi".

Capitolo sport: "Stiamo facendo i salti mortali per riuscire a mantenere nel migliore dei modi i nostri impianti e coprire i costi crescenti delle utenze" prosegue Ubaldi. La situazione delle scuole, frequente oggetto di polemiche, è ampiamente nota e, infine, per quanto riguarda il commercio, il sindaco conclude evidenziando "la proficua collaborazione con gli operatori cittadini".

Marisa Colibazzi