"Ora non tradite il futuro dei balneari"

I balneari non ce la fanno più con la preoccupazione e l’ansia di conoscere quale sarà la sorte delle loro concessioni e quindi la propria che ad essa è strettamente legata. La direttiva europea Bolkestein impone la messa all’asta delle concessioni alla scadenza. Una scadenza che, di rinvio in rinvio, si è protratta negli anni, senza soluzione di continuità fino all’ultima decisa dal governo fino al 2024, ma bocciata dal Consiglio di Stato: "Nell’assemblea dei balneari marchigiani – riferisce il presidente provinciale degli stessi, Romano Montagnoli – siamo tornati a chiedere l’emanazione di una legge che effettui un corretto bilanciamento fra concorrenza e diritti dei concessionari. Una maggiore concorrenza si ottiene aumentando le aziende non sostituendo i titolari di quelle esistenti".

Nell’assemblea i balneari hanno ribadito che per loro l’Europa non è solo mercato ma la patria del diritto: da quello al lavoro alla proprietà aziendale; dalla tutela del legittimo affidamento alla salvaguardia delle piccole imprese. "Abbiamo con forza rilevato – aggiunge Montagnoli - che le leggi non le emanano i giudici ma il Parlamento, che serve una riforma organica che tuteli gli operatori, incentivi gli investimenti attualmente impediti dalla incertezza, riveda i canoni nell’ambito di un generale riordino del costo tributario delle concessioni (Iva, Tari, Imu, ecc.), semplifichi la governance evitando sovrapposizioni di competenze fra Enti pubblici". "Chiediamo che lo Stato – parole del presidente provinciale dei concessionari – non tradisca le migliaia di famiglie che hanno avuto l’unico torto di aver creduto nelle sue leggi. Tutte le Istituzioni difendano un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia. La politica eviti di utilizzare la questione balneare per polemiche strumentali magari con falsità come l’inesistente suo inserimento nel Pnrr. Tutti affrontino la questione balneare con equilibrio, senso di responsabilità e spirito di verità". Così conclude: "In definitiva si dia serenità a migliaia di famiglie che si accingono a fornire servizi di eccellenza che costituiscono patrimonio non solo economico ma anche identitario del Paese. È di particolare importanza che all’assemblea sia intervenuto anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha, con forza e determinazione, affermato la vicinanza della Regione alla categoria".

Silvio Sebastiani