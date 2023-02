Ora re Carnevale guida le città Centinaia di studenti in maschera

È una gioia travolgente quella dei bambini, quando arriva il Carnevale. Da ieri le città di Fermo e Porto San Giorgio sono ufficialmente nelle mani di Re Carnevale, i rispettivi sindaci si sono arresi e hanno mollato, per qualche giorno, le chiavi. Ha preso ufficialmente il via da Capodarco il giorno di giovedì grasso, Baraonda, il carnevale delle città di Fermo e Porto San Giorgio, con la direzione artistica di ’Proscenio Teatro’ e il coordinamento di Marco Renzi. Una tradizione importante nella storia di Fermo quella del Carnevale che si rinnova ogni anno con un calendario ricco di animazioni, musica, appuntamenti nei quartieri, con grande coinvolgimento dei residenti stessi. Una tradizione sentita da più di 30 anni, da quando cioè è stato ripristinato, che è valsa alla città il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura di Carnevale storico. A Capodarco c’erano più di 600 alunni delle scuole delle due città, accompagnati dalle loro insegnanti, per Fermo, l’infanzia di Capodarco e Molini, la primaria di Ponte Ete, San Michele Lido, Molini e Salvadori; per Porto San Giorgio l’Infanzia e la primaria Borgo Rosselli e la primaria del capoluogo.

Una scena a cui ha preso parte anche un’agguerrita Regina Quaresima (Beatrice Bellabarba) che ha detto ai Re Carnevale, interpretati da Luigi Palloni per Fermo e Marco Vesprini per Porto San Giorgio, che potranno governare fino a quando non arriverà lei, ovvero mercoledì prossimo. Il tutto accompagnato da musica, animazioni de ’I Guardiani dell’Oca’, giochi, con Mengone Torcicolli, marionetta del Fermano che torna sulle scene dopo più di 160 anni, Lisetta, Lu Cucà, maschera sangiorgese, balli e l’allegria dei piccoli alunni accompagnati dalle loro insegnanti.

Oggi la scena si sposta sugli autobus di linea che collegano i due centri dalle 16 alle 18, in collaborazione con Steat. Domani dalle 16 feste in maschera con animazione per bambini a Marina Palmense, Campiglione, San Martinoe in serata tutti a piazza Sagrini. Gran finale domenica pomeriggio in piazza del Popolo con la XXXIV edizione del Carnevale storico ’Nel Regno di Re Carnevale’ dalle 15 con il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, musica e spettacolo.

Angelica Malvatani