Ora si studia in mezzo alla natura ‘Green Class Lab’ diventa realtà

Svolgere normali lezioni di latino, storia o scienze, magari passeggiando a piedi nudi sul sentiero sensoriale, sarà questo l’esito della creazione dello spazio didattico ‘Green Class Lab’ inaugurato ieri presso l’Istituto ‘Medi’ di Montegiorgio. Prima c’è stata una presentazione su come sia nato il progetto e gli effetti che si prefigge, poi una dimostrazione pratica con alcune classi dell’Istituto superiori che si sono prestate a testare il nuovo spazio verde, che a primavera quando le temperature più miti lo consentiranno diverrà un piacevole spazio di studio a contatto con la natura. Alla cerimonia hanno presenziato il vice preside Mario Andrenacci, che ha fatto le veci della Dirigente Laura D’Ignazi che non è potuta intervenire, la fiduciaria di plesso Vermiglia Concetti, la curatrice del progetto Chiara Vitali, oltre alle istituzione: Michele Ortenzi nella doppia veste di sindaco e presidente della Provincia, Pisana Liberati assessore provinciale alla scuola, Fabio Perticarini che ha studiato il percorso sensoriale e Francesco Valeri che ha realizzato il murales. Dopo aver ringraziato anche le aziende che hanno realizzato materialmente il recupero dello spazio scolastico, è partita la presentazione. "L’istituto Medi che fa parte del Polo scolastico Carlo Urbani – dichiara Mario Andrenacci – è una realtà che nel tempo ha dimostrato grande progettualità, ragazzi continuate a renderci orgogliosi di voi". Il nuovi ‘Green Class Lab’ non è altro che uno spazio inutilizzato con una superficie di circa 90 metri quadrati tutti all’aperto ora recuperato, in cui sono stati realizzati un murales decorativo denominato ‘Viaggio Infinito’, un sentiero sensoriale magari da percorrere a piedi nudi, due fioriere alla francese in cui sono state piantumate essenze arboree odorose, una casetta degli attrezzi per svolgere lavori nel giardino e un totem digitale come supporto didattico.

"Questo spazio è nato dal recupero di uno spazio inutilizzato che fungeva da deposito che è stato riconvertito per offrire un nuovo approccio allo studio che si basa su bellezza, benessere e desiderio – spiega Chiara Vitali -. La ricerca del bello ci spinge ad essere positivi; quando uno si sente in uno stato di benessere si è portati a sviluppare meglio i i propri pensieri; infine il desiderio ovvero la costante voglia di conoscere e di ricerca. Come essere viventi le sensazioni a contatto con la natura ci amplificano i sensi". "Questo progetto è stato possibile grazie ai fondi europei Fesr – commenta Michele Ortenzi – ed è nato in risposta anche all’esperienza negativa della pandemia, che però ci ha spinto a rivalutare lo spazio aperto creando qualcosa di positivo come questo". Dopo il taglio del nastro, i ragazzi hanno dimostrato praticamente le funzionalità della nuova aula didattica: con seggiolini da applicare a terra o sulle scale prendendo comodamente appunti mentre si visiona lo schermo; la possibilità di effettuare una passeggiata sensoriale o di lavorare alle fioriere curando le piante esistenti. Spazio che si rivelerà sicuramente molto utile e apprezzato fra qualche mese.

Alessio Carassai