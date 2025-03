"Ora tutti sotto a lavorare: è l’unica medicina che conosco"

Amareggiato ovviamente mister Mirko Savini al termine della seconda sfida da allenatore della Fermana chiusa con il secondo ko, sempre per 1-0 e sempre nella seconda parte di gara. "Ma la prestazione secondo me c’è stata. Dovevamo essere più incisivi e gestire meglio alcune azioni della partita. Loro hanno fatto un tiro in porta e un gol. La classifica incide lo sappiamo ma dobbiamo fare di tutto per cercare di uscire da questa situazione". Neanche la voglia di appigliarsi ai due episodi contestati (retropassaggio e gol non convalidato): "Situazioni di campo che non mi piace valutare, inutile attaccarsi all’episodio. Serve invertire la rotta, abbiamo concluso poco nel primo tempo ma siamo stati corti e con atteggiamento giusto. Il gol preso è lo specchio della situazione attuale: manchiamo il gol e lo prendiamo. Ci sono stati episodi ma la prestazione tecnicamente c’è stata". Eppure nel primo tempo si è notata della frenesia eccessiva frutto anche di una classifica pesante, mentalmente da gestire: "Ci sono state situazioni in cui abbiamo lanciato, tecnicamente potevamo fare meglio. Altre ad esempio in cui potevamo riempire meglio l’area di rigore, occupando l’area con più uomini. Dobbiamo venirne fuori tutti insieme da questa situazione. Ma non molliamo: chi molla con me non gioca più e si scorda il campo. Capisco la delusione dei tifosi e capisco il momento. Ho visto cose su cui lavorare e su cui dobbiamo migliorare. Il lavoro è l’unica medicina che conosco e l’unica arma che abbiamo".