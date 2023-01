Orario prolungato alla scuola dell’infanzia

Dopo la conferma del finanziamento a fondo perduto di 765.000 euro attraverso il bando Pnrr Istruzione, ottenuto dal Comune di Magliano di Tenna per la costruzione di un nuovo asilo nido in viale America, l’amministrazione punta a potenziare i servizi rivolti all’infanzia. "Sono appena stati ultimati i lavori di installazione in tutte le aule – spiega il sindaco, Pietro Cesetti – degli impianti per la ventilazione meccanica forzata, interamente finanziati dalla Regione Marche. A grande richiesta, a partire dal prossimo anno scolastico 2023-2024, sarà attivato il prolungamento dell’orario della scuola d’infanzia con personale educativo dedicato. Sempre attenti alle esigenze delle famiglie, grazie alla collaborazione con l’Ic di Monte Urano, il servizio sarà svolto nella stessa struttura della scuola d’infanzia dalle 15,30 alle 18,30. Sulla stessa linea a supporto delle famiglie, continuerà il servizio del doposcuola e del servizio mensa per gli iscritti, una sorta di tempo prolungato che sta riscuotendo un grande successo e soddisfazione tra le famiglie, anche fuori i confini di Magliano". Per info il Comune al numero 0734-632172.

a. c.