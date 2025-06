Ordinanza anti alcol, appello Cna: "Allungare l’orario a mezzanotte"

A Porto San Giorgio, in vigore da ieri e valide fino al 30 settembre 2025 le ordinanze sindacali anti alcol numero 77 e n, 78 emanate dal sindaco Valerio Vesprini. Il Direttivo di Cna, per voce del presidente zonale, Pierpaolo Mazzaferro solleva dubbi sull’impatto per le imprese e propone una mediazione. Le ordinanze impongono il divieto di vendita per asporto e detenzione in luoghi pubblici di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, lattine o altri materiali pericolosi, dalle 22 alle 6 e al divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere bevande alcoliche a minori di 18 anni: "La necessità di prevenire episodi di vandalismo, degrado e violenza legati al consumo di alcol è indiscutibile – ammette Mazzaferro – Porto San Giorgio si caratterizza per un’offerta turistica rivolta in particolare alle famiglie, per cui è giusto che intervenga per garantire sicurezza e decoro. Tuttavia, l’Ordinanza n. 77, più rigida rispetto a quella dell’estate 2024, rischia di penalizzare attività come bar, ristoranti e stabilimenti balneari, che lavorano proprio nelle ore serali e notturne".

In conclusione Cna osserva come il provvedimento, pur ispirato da finalità condivisibili colpisca in modo diretto un settore economico strategico per la città: rte in quell’orario". Per questo motivo, il direttivo Cna di Porto San Giorgio propone una possibile mediazione: "Riteniamo – conclude Mazzaferro – che posticipare l’inizio del divieto alle ore 24 anziché alle 22 possa rappresentare un giusto equilibrio tra le esigenze di ordine pubblico e quelle delle imprese che operano nel settore della ristorazione e dell’accoglienza"