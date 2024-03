Ordine degli avvocati e parità: oggi il film ’Il diritto di contare’

Nuova iniziativa del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Fermo: in occasione delle celebrazioni per Giornata Internazionale della Donna, oggi pomeriggio alle ore 16.30, presso la Sala degli Artisti di Fermo verrà proiettato il film: ’Il Diritto di Contare’, un’opera cinematografica che affronta tematiche legate alla parità di genere e ai diritti delle donne. L’evento, gratuito ed aperto alla cittadinanza sino ad esaurimento posti, è stato voluto per promuovere una sempre maggiore consapevolezza sui temi della parità di genere e dell’empowerment femminile. L’iniziativa, tengono a sottolineare gli organizzatori, è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Fermo guidato da Micol Lanzidei e conta, oltre patrocinio del Comune capoluogo, anche quello dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, della Commissione per le pari Opportunità della Regione Marche, della Commissione per le pari Opportunità della Provincia di Fermo, della Commissione per le pari Opportunità del Comune di Fermo e delle associazioni Aiaf Marche (Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori) ed Ondif.