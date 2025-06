Ordine degli avvocati su Di Bonaventura

L’Ordine degli avvocati di Fermo, nella persone del presidente Fabiana Screpante, riguardo al processo per la cosiddetta ’truffa del verdicchio’ in cui erano imputati alcuni produttori di vino del territorio ascolano e che erano stati tutti assolti, specifica che l’avvocato Massimo Di Bonaventura è attualmente sospeso disciplinarmente e pertanto non poteva essere presente in aula al momento della lettura della sentenza. All’udienza finale del processo era presente il figlio Enrico Di Bonaventura, che ha portato avanti la difesa degli imputati negli anni precedenti condotta dal padre e a andata a buon fine con l’assoluzione di tutti gli imputati.