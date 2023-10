Ordine dei medici: "Partendo dai banchi. Così si formano i dottori di domani"

Si formano al liceo scientifico i medici di domani, cominciano a entrare nei segreti della professione già sui banchi della scuola superiore i ragazzi che sognano un lavoro col camice bianco. Compie cinque anni il progetto formativo in biologia con curvatura biomedica, messo a punto dall’ordine dei medici nel 2018 con il liceo scientifico Onesti di Fermo, il prossimo giugno c’è la seconda sessione di diplomati. La presidente dell’ordine dei medici e degli odontoiatri Anna Maria Calcagni parla di una grande opportunità: "Dopo Fermo, due anni fa è arrivata l’adesione anche del liceo scientifico di Porto Sant’Elpidio. Abbiamo coinvolto in maniera gratuita ben 19 medici, con due direttori scientifici per le due sedi, Giuseppe Ciarrocchi e Franco Rossi. In Italia sono 200 le scuole che aderiscono al percorso ministeriale, che vale soprattutto come orientamento per i ragazzi che già al liceo si rendono conto se gli studi di medicina sono nelle loro corde".

La dirigente del liceo scientifico Marzia Ripari racconta che il progetto era nato a scuola con il compianto professor Bernardino Scialè, per i medici c’era Tolmino Rossi, una delle vittime del Covid: "Avevamo 31 iscritti di tutti gli indirizzi, sono i ragazzi del triennio quelli che si impegnano in un percorso complesso, con test di verifica ogni due mesi e i programmi condivisi tra i nostri docenti e i medici coinvolti. Negli anni gli iscritti sono aumentati sempre, anche in pandemia siamo andati avanti e oggi contiamo 94 iscritti. Tra i diplomati, quasi tutti hanno superato il test di medicina, qualcuno ha scelto altre facoltà come fisioterapia, farmacia, infermieristica, veterinaria, comunque non hanno perso tempo all’università e hanno subito scelto il percorso che poi hanno proseguito".

Si tratta di 50 ore supplementari ogni anno, coordinate dal docente Filippo Pistolesi, ci sono anche più di venti studenti che sono semplici auditori, ascoltano e imparano ma non si sottopongono ai test e all’esame finale: "Intanto si orientano anche loro, sottolinea la dirigente, e le ore svolte valgono come tirocini formativi".

Intanto è partito anche il percorso propedeutico, coordinato da Alessandra Marucci, per i primi due anni, con 53 iscritti e la collaborazione dell’università di Camerino. In cattedra medici docenti del calibro di Giampiero Macarri, Lorenzo Morresi, la stessa Calcagni, Alberto Maria Scartozzi, Paolo Foglini, Stefano Angelici, Romana Attorresi e tanti altri. "Tutti aderiscono in maniera gratuita, sottolinea la presidente Calcagni, con la voglia di formare le nuove generazioni di medici". Un corso che vale per l’ordine come un investimento sulle giovani generazioni, intanto oggi pomeriggio si festeggiano i nuovi medici che giureranno al teatro dell’Aquila, in occasione della giornata del medico e dell’odontoiatra, sono 29 i nuovi iscritti all’ordine: "Sarà una cerimonia molto sentita, sorride la presidente Calcagni, proprio per restituire un senso di appartenenza ai professionisti che tanto hanno studiato per raggiungere questo risultato". Dunque si iscrivono all’ordine Riccardo Bacalini, Euridice Belletti, Benedetta Brugnoni, Viviana Cacciapuoti, Francesca Caminonni, Sanuele Ciaffoni, Leonardo D’Errico, Viviana D’Errico, Alessandra Ercoli, Gloria Fabi, Davide Febi, Michele Fermani, Elisa Fortuna, Francesca Gasparri, Chiara Ingriccini, Andrea Laori, Pierpaolo Lattanzi, Simone Luciani, Ilaria Marcotulli, Martina Mestichelli, Lia Minnucci, Edoardo Petracci, Iacopo Piciotti, Prisca Properzi, Valeria Roberti, Martina Senzacqua, Andrea Teodori, Daniele Omar Traini, Francesca Viozzi, per gli odontoiatri Luca Casturani, Manuela Di Noia, Edoardo Minicucci. Sarà l’occasione per premiare i 50 anni di professione della chirurga Loretta Gasparri e i 25 anni di Fabrizia Biccirè, Paola Campanella, Elias Eliaruny, Antonella Farina, Mariella Gagliardi, Hossein Hashemi Nezam, Barbara Pirri e Giuseppina Splendiani.

Angelica Malvatani