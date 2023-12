Ordine e sicurezza:: "Non sottovalutiamo"

Vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, il sindaco Massimiliano Ciarpella, all’indomani del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza svoltosi in Prefettura, presente anche il sottosegretario del Ministero degli Interni, Emanuele Prisco: "La sua presenza è stato un evidente segnale di attenzione dai più alti livelli istituzionali. Non dovevamo attenderci annunci, ma concretezza, un’analisi attenta dei problemi e l’apertura di un dialogo costante che proseguirà in futuro. Ed è quello che abbiamo avuto". Ciarpella aggiunge che, fermo restando l’essere vigili su ogni segnale di turbamento dell’ordine pubblico, "è ovvio che da amministratori locali e rappresentanti dei cittadini si speri in un incremento di dotazioni e organico alle forze dell’ordine. Posso assicurare che non stiamo sottovalutando nulla, né lo stanno facendo le forze di pubblica sicurezza. Non abbiamo, per fortuna, un tessuto di criminalità organizzata radicato. Abbiamo però diffusi episodi che richiedono attenzione e risposte tempestive". Provvedimenti sono attesi a breve da parte del Comune, con l’attivazione di telecamere installate nelle zone più critiche del centro città e adottando iniziative mirate per scoraggiare certe frequentazioni di Piazza Garibaldi. Guardando al 2024, "confido che vi possa essere un’analisi del fabbisogno del personale volto a intensificare l’organico del nostro territorio".