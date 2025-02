Organo ‘Grelli’ restaurato. E’ stato svelato il nome del misterioso mecenate

Un brindisi accompagnato da gioia condivisa, ha chiuso la mattinata di domenica dedicata alla cerimonia inaugurale del restaurato organo ‘Grelli’ (1914) della chiesa di Santa Maria e San Ciriaco, al centro storico di Altidona. Grande emozione è stata respirata in chiesa e tra la comunità presente, grata al benefattore altidonese che ha sostenuto economicamente tutte le spese del restauro dell’organo dalla fase progettuale al ripristino della funzionalità. Il benefattore è Michele Maranesi, cittadino altidonese legatissimo alla sua città, che con grande umiltà ha proposto circa un anno fa alla parrocchia locale, la riqualificazione dell’antico organo. Un percorso giunto al traguardo con la cerimonia inaugurale preceduta dalla celebrazione eucaristica officiata da don Nicola Del Gobbo a cui è seguito il concerto per organo del maestro Buffone. Per quanto Maranesi abbia voluto mantenere l’anonimato durante tutto il percorso concluso con il restauro, domenica ha inevitabilmente svelato il suo nome e il suo grande cuore. Accompagnato dalla moglie Mafalda Marziali e dalla sua famiglia, Maranesi ha partecipato visibilmente commosso alla cerimonia.

Tra i presenti, non potevano certo mancare l’organaro Pierpaolo Pallotti, né il sindaco Giuliana Porrà, estremamente grata alla famiglia Maranesi, per il nobile gesto di generosità, riconosciuto con una targa consegnata anche a nome della parrocchia. "Il Comune di Altidona è profondamente grato a Michele Maranesi e Mafalda Marziali – si legge nella targa – per la generosità e la sensibilità dimostrate nel restauro dell’organo ‘Grelli’ della parrocchia di Santa Maria e San Ciriaco. Ogni nota e ogni canto porteranno la vostra voce, la vostra memoria, la vostra gentilezza". Il sindaco ha ribadito i ringraziamenti a don Nicola Del Gobbo, al diacono Angelo Talamonti, alla Corale Serafini che ha allietato la cerimonia e a tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita dello strumento liturgico e alla riuscita della festa inaugurale.

Paola Pieragostini