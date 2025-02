Orgoglio Asd Marca Skating : "E’ un anno da incorniciare"

Un anno da incorniciare il 2024 per la società fermana di pattinaggio Asd Marca Skating che nello scorso anno ha ottenuti ottimi risultati in diverse discipline che spaziano dal pattinaggio artistico al freestyle, dal roller freestyle al roller derby. La società ha raggiunto prestigiosi obiettivi con atleti piazzatisi sul podio a livello regionale, nazionale e internazionale. All’Asd Marca Skating le congratulazioni del sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore allo sport Alberto Scarfini che, nel ricevere una delegazione dell’associazione insieme ad alcuni degli atleti che si sono distinti nell’anno trascorso, hanno sottolineato come anche questa associazione rappresenti l’impegno, la dedizione e la passione che si mette nel praticare l’attività sportiva, nell’avere spirito di gruppo, nel fare aggregazione, nel divertirsi, crescere e stare insieme sempre e nel segno dello sport. Una delle allenatrici, nonché referente, Valeria Fazzini ha sottolineato come la Asd Marca Skating sia una realtà in continua crescita, piena soddisfazione del presidente Fabrizio Mecozzi e di tutto il direttivo per il lavoro svolto nella stagione 2024, sia a livello agonistico che promozionale.

Infatti, la società ha promosso numerose manifestazioni, per il 2025, la Asd Marca Skating ha già in programma il Campionato Regionale AICS per l’artistico, il Campionato Regionale di Freestyle e nuovi eventi dedicati al roller derby.

Nel 2024 riconoscimenti per l’atleta Stefano Birkmeier, che ha rappresentato la società al Campionato Nazionale di Roller Freestyle, disciplina in crescita nella società, conquistando un buonissimo terzo posto e Vittoria Maccarone anche lei in questa disciplina ha ottenuti un buonissimo terzo posto. Sempre lo scorso anno si sono distinti nel settore artistico a livello regionale e nazionale: Vittoria Mancini, Maya Franceschini, Lucrezia Mecozzi, Maria Farina e Francesca Casciotta.

A livello internazionale Pilar Franceschini che attraverso un viaggio studio ha partecipato ai campionati Usa ed ha ottenuto il secondo posto nella sua categoria. Per il freestyle nelle varie specialità roller cross, Classic e Battle gli atleti che hanno raggiunto i gradini del podio sono stati: Serena Rocchi, Giulia Silla, Brigida Perdichizi, Mariasole Bartolini, Alessia Governatori, Alessia Bagalini, Elisa Doria, Caterina Troiani, Alessandroni Alice, Tommaso Simonelli, Tommaso Rossini.

a.m.