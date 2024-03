Orientamento e cineforum per dare spazio ai giovani

Cos’è il progetto Wanna Be In – I giovani si fanno spazio’? E’ una iniziativa finanziata dal governo, col coinvolgimento della Coop. Sociale Il Faro, Amat, polo Urbani e servizi sociali del Comune ed è l’unico progetto nel fermano (sono 6 in tutte le Marche). E’ stato avviato nel 2022 "quando abbiamo individuato l’avviso pubblico e costituita l’équipe che ci ha lavorato" spiega la dirigente dell’area politiche sociali, Pamela Malvestiti. Ruotando intorno al concetto di libro, saranno promosse attività e servizi gratuiti per 18 mesi al ‘Gigli’ e all’Urbani: orientamento formativo e professionale, prevenzione digitale, cineforum, gruppi di lettura, laboratori musicali, teatro, videomaking, scrittura creativa e live set, tutte attività che saranno realizzate. "Le idee sono partite dai giovani – aggiunge Giulia Bernardini – il cardine delle attività è il libro". "Raccogliamo il frutto di un lavoro partito da lontano con partner di ottimo livello – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – gli uffici hanno realizzato una proposta ampia, stimolando i ragazzi". Piero Celani (presidente Amat) e Daniela Rimei plaudono "al fermento che si respira nel mondo giovanile e che le istituzioni debbono saper interpretare". "Abbiamo organizzato un fitto calendario di incontri con le classi in tema di orientamento, prevenzione digitale ed educazione affettiva" aggiunge Manuela Gaspari (coop. Il Faro). "In questo caso, gli studenti sono protagonisti del progetto" aggiunge il vicepreside del polo Urbani, Mario Andrenacci. "La scuola è luogo di apprendimento – conclude Annalinda Pasquali (docente Urbani) - quando gli studenti contribuiscono si riesce a incidere sempre sul pensiero e sui sentimenti".