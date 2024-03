Orientamento scolastico per 350 alunni

Si è da poco conclusa la IIa edizione del percorso di Orientamento scolastico inserito nel progetto ‘Costruttori di futuri - Interventi per il benessere e l’orientamento nella scuola del primo ciclo’, che ha raggiunto 350 studenti e 120 genitori. Attivo da ottobre 2023, il progetto gratuito promosso dall’Ambito XX è nato dalla collaborazione con la Cooperativa sociale Il Faro e le scuole seondarie di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Tra i tanti, il progetto ‘G.O.A.L.S Modello operativo’ ha permesso di realizzare un percorso strutturato di interventi di orientamento scolastico, gestiti da Il Faro, e rivolti agli alunni della scuola secondaria: incontri laboratoriali in presenza, con psicologi ed orientatori, incontri con le famiglie, formazione dei docenti e sportelli di orientamento individuale e familiare. Gli interventi, centrati sulla valorizzazione dei talenti personali e sull’empowerment delle life skills, sono stati orientati alla crescita personale, al supporto e accompagnamento degli studenti per promuovere un atteggiamento responsabile nelle scelte di vita. Le finalità: potenziare la consapevolezza individuale dei ragazzi favorendo una scelta del percorso scolastico più cosciente e partecipata; accompagnare le famiglie in un percorso di confronto, utile a inquadrare l’orientamento dal punto di vista della crescita e dello sviluppo neuro-biologico e psico-fisico del minore anche grazie a Bruno Acciarri, neuropsichiatra infantile dell’Ast Fermo. E’ stato anche attivato uno sportello di orientamento. "Abbiamo voluto qualificare – dice Pamela Malvestiti (coordinatrice Ambito XX) – l’orientamento nelle scuole. Abbiamo realizzato il manuale ‘Orientamento – manuale delle buone prassi, metodologie e strategie efficaci di orientamento’ e il quaderno ‘Mi oriento – (in) formarsi per crescere, formarsi per essere’ con tutta l’offerta formativa del territorio". Marcello Naldini (presidente Il Faro) evidenzia come "l’attività di orientamento a scuola sia un percorso formativo importante che è riuscito a creare, proposte e attività concrete di crescita, valorizzando i talenti dei ragazzi".