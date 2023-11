Orientarsi col pc. Un aiuto dal Comune

Un aiuto per chi non sa usare i computer. E non sono pochi quelli che, non per forza anziani, ma anche semplicemente non nativi digitali, hanno qualche difficoltà per orientarsi nel mondo del pc. E’ attivo a Fermo, nei locali comunali, un centro di facilitazione digitale aperto a chiunque e gratuito, per sostenere lo sviluppo

pratico di competenze digitali nella cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che non accede ancora a internet e ai suoi servizi. Inserito nell’ambito del progetto ‘Bussola digitale’, percorso regionale di educazioni ai servizi informatici e digitali, il centro offre gratuitamente all’utente la possibilità di essere seguito da un facilitatore digitale, non un semplice assistente ma un abilitatore in grado di offrire supporto per accedere ai servizi privati e pubblici disponibili online (SPID, CIE, INAD e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, pagamenti online, etc.); svolgere attività digitali (ricerca di opportunità lavorative, e-commerce, home banking, etc.); acquisire e accrescere competenze sull’utilizzo di strumenti tecnologici come PC, smartphone, navigazione Internet, programmi elaborazione di testi e presentazioni, videoconferenze, posta elettronica e così via. Il centro di facilitazione digitale di Fermo è operativo al Caffè Letterario, la sala al piano terra della Biblioteca Civica, in Piazza del Popolo il lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; nella Sala Gruppi Consiliari, in Via Mazzini 2, nei pressi dell’ingresso del Comune il lunedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19. Per usufruire dei servizi occorre prenotarsi al link https:www.regione.marche.itcentrifacilitazionedigitale, e fissare il proprio appuntamento con il facilitatore digitale.