Orlandi: "Elezioni disastrose, Calcinaro e Marcozzi non sono di destra"

E’ una disamina del risultato elettorale nel fermano fuori dai denti e fuori dal coro quella di Paolo Orlandi (team leader del team Vannacci Firmum Firma) che non le manda a dire a nessuno e parla di "elezioni disastrose per Fermo e per il centrodestra, soprattutto per quel che rimane del partito del vice segretario, gen. Roberto Vannacci. A Fermo su 4 eletti, 3 sono di sinistra". Il riferimento è a Fabrizio Cesetti (Pd), Paolo Calcinaro (I Marchigiani) e Jessica Marcozzi (Fi) e non ad Andrea Putzu (Fd’I). "Marcozzi fa parte dei socialisti di Fi, come recita il loro nuovo manifesto e visto come si comportano in Europa, alleati da sempre col Pd. In provincia di Fermo – prosegue Orlandi - la signora (Marcozzi, ndr) ha sempre votato e si è alleata col Pd in provincia, a Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio. E’ di sinistra". Su Calcinaro "civico sempre di pensieri sinistri per cui si presume che, dato l’ampio consenso ottenuto, continuerà a fare scelte politiche sinistre all’occorrenza, anche perché sganciato da qualsiasi partito. Forse è vicino ad Azione che è di sinistra. Di base il fermano si conferma apprezzare chi porta avanti tesi sinistre". In caso di Calcinaro assessore, entrerà in consiglio regionale, Milena Sebastiani, "vecchia conoscenza di Porto Sant’Elpidio ove ha ricoperto due volte la carica di assessore di sinistra, con buona pace di chi ha votato Calcinaro e magari dice di apprezzare Vannacci".

Non è tenero neanche verso il partito del generale Vannacci, "disastroso: per soli 47 voti ha perso il consigliere regionale ma – considera Orlandi - tanto meglio: sarebbe stato eletto colui che, insieme all’altro, ha ridotto ai minimi termini il partito, che non ha segretari nei primi 10 centri della provincia e non ha conquistato un consigliere in nessun paese (né a Monte Urano, né a Sant’Elpidio a Mare, né a Porto Sant’Elpidio)". Per Orlandi, "al di là della festa per Francesco Acquaroli, a Fermo c’è ben poco, anzi nulla, da festeggiare. Si vota tra 6/7 mesi per le comunali: il centrodestra ci arriva con le pezze sul didietro, e tutto ruota attorno al compagno sindaco. Peggio di così …".