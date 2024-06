Ormai cronica carenza di personale. Si aggrava l’emergenza donazione

L’estate è una stagione bellissima, tempo di vacanze, di spostamenti, di viaggi. Purtroppo è anche il tempo degli incidenti, di persone che stanno male e hanno bisogno di sangue, tempo di ferie per il personale dei centri trasfusionali, già in carenza di professionisti. Il risultato è che l’estate rischia di essere una stagione infernale dal punto di vista del sangue, come segnala Elena Simoni, presidente dell’Avis provinciale: "Il momento che ci troviamo a vivere come associazione di volontari per la donazione di sangue sta diventando abbastanza pesante – sottolinea Simoni –. Le continue chiusure dei centri di raccolta periferici, di Montegiorgio, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio a causa della carenza di personale sia medico che infermieristico porta scompiglio nella gestione dei donatori". Le chiamate effettuate dal centro unico dell’Avis Provinciale, nato per ottimizzare l’accesso alla donazione ed alla gestione dei gruppi sanguini necessari nel periodo, diventa un call center per avvisare il donatore che la giornata della sua prenotazione è stata annullata. Queste evenienze non sono sporadiche, stanno diventando quasi una prassi e a lungo andare, oltre a svilire l’impegno profuso dalle Avis comunali per la ricerca di nuovi donatori, si potrebbe, se ancora non è successo, verificare una disaffezione alla donazione di coloro che si rendono sempre disponibili per evitare una possibile carenza di sangue: "In un periodo come quello estivo, in cui l’esigenza trasfusionale diventa addirittura maggiore per sopperire alle urgenze secondarie ai grandi spostamenti per le vacanze, come ad esempio all’aumento degli incidenti stradali, le chiusure possono essere complici di una mancata risposta all’esigenza di sangue, spiega ancora la presidente, Il personale che presta assistenza e servizio ai donatori di sangue e plasma è medico ed infermieristico, dipendenti dell’Ast di Fermo che, a causa della carenza di personale e per rispettare la turnazione delle ferie, si vede costretta a tagliare i giorni di operatività dei nostri centri".

Una questione presentata più volte dall’Avis Provinciale di Fermo al direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta, al direttore amministrativo Massimo Esposito al tavolo aperto, ed in particolare all’ultimo incontro avvenuto il 12 giugno scorso, con la presenza anche del presidente Avis Marche Daniele Ragnetti: "Tutti hanno mostrato la massima disponibilità impegnandosi con una serie di interventi, molto importanti, per consentire la raccolta di sangue e plasma nei tempi e nei modi che questa richiede. La selezione per un tecnico di laboratorio, il concorso per assunzione di un medico a tempo indeterminato e uno a tempo determinato, la proroga per 3 anni del contratto a tempo determinato del medico già operativo nel centro trasfusionale (in scadenza a settembre), dovrebbero portare a interrompere la serie di chiusure preso i centri di raccolta periferici. Inoltre massima attenzione per la zona montana, con la promessa di attivazione del Centro raccolta di Amandola all’interno del nuovo ospedale dei Sibillini entro l’autunno. Dal sisma 2016, infatti, la raccolta di sangue dell’Avis dei Sibillini avviene in un container. Oggi le promesse devono diventare realtà". L’Avis provinciale ha chiesto anche l’attivazione di un bando di concorso per la copertura del responsabile dell’unità operativa del trasfusionale, che dal prossimo mese di agosto dovrà essere affidata ad un facente funzione, per il pensionamento dell’attuale dirigente: "Chi ha bisogno di sangue non può aspettare i tempi della burocrazia", conclude Simoni.