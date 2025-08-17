"Ormai siamo la capitale del padel"

La quinta edizione il Torneo Internazionale di Padel in programma dal 25 al 31 agosto, al Circolo Ok Sport conferma Porto Sant’Elpidio ‘Capitale del padel’ a livello regionale, certifica la qualità del lavoro svolto da Marco Marziali e dal suo staff per promuovere e valorizzare il tennis e, ovviamente, il padel (con 4 campi per ciascuna disciplina) e nel portare avanti l’unico torneo internazionale promosso nelle Marche e uno tra i 4-5 in Italia. "E’ una manifestazione fiore all’occhiello per la Fip, il cui livello è paragonabile a un torneo challenger internazionale" dicono il presidente Fip Marche, Andrea Bolognesi e il consigliere federale, Emiliano Guzzo. Di anno in anno, il Torneo assume contorni sempre più importanti in termini di appeal per i campioni che vi partecipano (quest’anno sono rappresentate 14 nazioni) e, ora, raddoppia pure l’offerta, aprendo alle gare femminili, vista la sempre maggiore attenzione che la Federazione Italiana Padel sta registrando nelle adesioni in rosa (35% degli associati). I numeri di questa edizione: 40 coppie maschili in gara, tra cui 8 campioni che sono tra i primi 100 nel ranking mondiale (dallo spagnolo Victor Ruiz, fino all’argentino Miguel Lamperti, vecchia amicizia di Ok Sport) mentre unico marchigiano è Daniele Galloppa (Matelica); 20 le coppie femminili, tra cui l’italiana Giulia Del Pozzo (ha giocato anche con la Errani). "Il grosso del torneo è il 28 agosto con le qualificazioni, poi avremo 20 partite il 29; 25 il 30 fino alle semifinali e finali del 31 agosto" spiega Marziali aggiungendo che saranno predisposte delle tribune per accogliere il sempre numeroso pubblico che assisterà alle partite nei quattro campi di padel.

"Ho l’onore di amministrare la città capitale del padel – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella - Il fatto che a presentare il Torneo sia qui la governance della Fip è segno di grande attenzione e conferma che qui c’è una delle realtà più grandi e dinamiche a livello di centro Italia. Un risultato frutto del grande lavoro portato avanti da Marziali". Un Torneo reso possibile anche grazie al supporto che da 5 anni garantisce il main sponsor 3F Elettronica: "Una sponsorizzazione nata quasi per scherzo, che portiamo avanti con piacere - commenta il titolare Andrea Ferracuti – tanto che quest’anno festeggeremo il traguardo dei 40 anni della nostra azienda proprio qui, durante il Torneo, il 30 agosto".

Marisa Colibazzi