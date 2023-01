Oro a Francesca Tesei nella corsa campestre

La giovanissima Francesca Tesei della 3ª C della scuola media ‘Collodi’ di Montappone, ha conquistato la medaglia d’oro nella fase regionale della corsa campestre. Un appuntamento che impegna tutte le scuole marchigiane grazie alla collaborazione fra Ufficio scolastico regionale e Fidal Marche. Alle finali presenti il direttore generale dell’Usr regionale Marco Ugo Felisetti, gli insegnanti e un delegato del Comitato italiano paralimpico. La giovane Francesca Tesei, accompagnata dagli insegnanti Daniele Piattoni e Costantina Marinacci, è riuscita a farsi valere nella categoria Cadette, riuscendo con grinta e determinazione a far valere le sue doti atletiche e conquistando il primo posto assoluto. Al suo ritorno Francesca Tesei ha mostrato la medaglia appena conquistata, salutata con gioia da compagni e familiari. "Un vanto per la scuola e per tutto l’Isc di Falerone" ha commentato la dirigente Patrizia Tirabasso