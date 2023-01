Oro e argento, comanda Fermo nei campionati regionali di scherma

La squadra dell'Accademia Scherma Fermo

Fermo 18 gennaio 2023 - E’ stato un vero e proprio trionfo il campionato regionale di scherma a squadre categoria allievi per i colori fermani. La compagine dell’Accademia Scherma Fermo, composta da Giulio Massimo Castori, Rocco Luciani, Alfred Leech e Mattia Renzi (nella foto), ha conquistato l’oro nella spada e l’argento nel fioretto.

Nella spada gli schermidori fermani hanno dominato dall’inizio alla fine e dopo aver condotto il girone a punteggio pieno, hanno eliminato in semifinale la temibile squadra di Fabriano e battuto in finale la compagine di Fano. Percorso netto degli schermidori fermani anche nel fioretto dove via via hanno eliminato Macerata, Osimo e Pesaro. Una volta in finale i fermani, anche stanchi per disputato sia la gara di spada sia quella di fioretto, e dopo una maratona schermistica di quasi dieci ore, hanno dovuto cedere il passo a forte squadra di Ancona, aggiudicandosi l’argento. Un primo e un secondo posto che confermano ancora una volta la bontà del vivaio dell’Accademia Scherma Fermo, ormai da decenni ai vertici nazionali di questo sport sia tra i normodotati che tra i paralimpici. La società fermana è infatti anche centro federale della Marche della scherma in carrozzina e per non vedenti.