Orologi, soldi, gioielli e cellulari: rapinatore seriale a processo

Insieme a due complici aveva messo a ferro e fuoco Lido Tre Archi e la zona sud di Porto Sant’Elpidio con una serie di colpi perpetrati armato di coltello e cacciavite. Per questo motivo un romeno di 30 anni, appartenente ad un clan che aveva il suo quartier generale in appartamento del quartiere costiero fermano occupato abusivamente, è stato rinviato a giudizio. Giovane dovrà comparire davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di rapina aggravata. L’escalation del malvivente romeno era iniziata nel gennaio 2022, quando aveva messo a segno alcuni colpi nei confronti di persone in transito nella zona e sulla pista ciclabile che collega Lido tre Archi a Casabianca di Fermo. Il comportamento dell’autore dei gravi reati, molto simile negli episodi analizzati dagli investigatori della squadra mobile della polizia di Fermo, aveva immediatamente reso l’idea di un rapinatore seriale, che, approfittando del buio e dell’assenza di altre persone nelle vicinanze, era riuscito con le minacce e con la violenza a farsi consegnare dalle vittime orologi, gioielli, portafogli e cellulari. Quando poi la vittima designata aveva anche solo accennato un minimo di resistenza, era spuntato dalla tasca del 30enne un cacciavite o una lama. A volte le minacce non erano state sufficienti e il rapinatore aveva aggredito i malcapitati fino ad arrivare a provocare loro lesioni fisiche e a farli finire in ospedale. Il rapinatore, con l’ausilio di due complici, in pochi giorni aveva messo a segno almeno sei colpi. Erano scattate serrate indagini che avevano avuto il loro epilogo i primi giorni del febbraio scorso, quando il giovane aveva perpetrato nelle prime ore della notte un furto con strappo di un telefono cellulare, rifugiandosi ancora una volta nei palazzi di Lido Tre Archi. Ma proprio lì, dopo una serrata caccia all’uomo, era stato rintracciato dalla polizia e accompagnato in questura, per essere poi denunciato. Pochi giorni dopo erano stato smascherati i due complici, per i quali però la Procura della Repubblica di Fermo procede parallelamente.

Fabio Castori