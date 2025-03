Orsili disponibile: coalizione allargata e senza simboli

Pochi giorni fa, aveva rotto con un centrodestra che fa fatica a trovare l’unità, sostenendo di volersene restare a casa. Adesso Rossano Orsili spiega di aver "rinunciato alla possibilità di ricevere il mandato per il quale ero stato interpellato da esponenti di Fd’I per guidare una coalizione di centrodestra per troppe divisioni, troppi veti, solo voglia di vincere". Avendo ricevuto "molte attestazioni di stima da parte di esponenti di associazioni, cittadini, ex amministratori e gente che sperava nella discesa in campo di una figura nuova" Orsili si mette a disposizione di una auspicabile grossa coalizione con il progetto ‘Insieme per Sant’Elpidio a Mare’, che dà il nome alla lista civica che sta ultimando, "perché sono lontano dalla politica da anni e non mi riconosco in nessun partito" chiarisce. "Lancio un appello a tutti i partiti: mettete da parte orgoglio e simboli, separate le elezioni comunali dalle regionali, realizziamo un progetto per ridare dignità e slancio a questa città. Solo unendo le forze, realizzando un programma da condividere possiamo pensare alla Sant’Elpidio a Mare del futuro".

Citando un testo di Marco Mengoni ‘Mandare tutto all’aria e, magari, per una volta cambiare strada’, spiega "che è ora di cambiare musica e il momento è quello giusto per farlo". Parte dal presupposto nell’ufficializzare il suo mettersi a disposizione, forte di una esperienza amministrativa ed imprenditoriale: "La situazione politica cittadina impone una seria e approfondita riflessione. E in un momento di difficoltà le forze si uniscono e ogni cittadino, non solo chi si muove nella politica, deve chiedersi come può fare per la propria città. Io ho preso coraggio e lancio questa proposta per la città". Una discesa in campo che segue di un giorno la riunione ‘agitata’ del Pd in cui si è discusso dell’ipotesi della grossa coalizione, chiedendo al candidato sindaco in pectore (l’ufficializzazione non c’è mai stata) Mirco Romanelli di fare un passo indietro. Sono stati facili profeti i Fd’I nel prevedere che lo scenario poteva essere proprio quello proposto dal ‘mazziere’ ex sindaco Alessio Terrenzi e che sarebbe stato Orsili il candidato che poteva mettere d’accordo tutti. Di sicuro non metterà d’accordo Fd’I e altri del centrodestra ma è facile supporre che le forze dell’ex maggioranza Pignotti (terrenziani, Fi e pignottiani) possano confluire nel progetto, così come è sembrato possibilista qualche a una ‘solidarietà cittadina’.

