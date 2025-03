Orsili: "Fratelli d’Italia fuori dalla coalizione"

Sta prendendo forma la coalizione che appoggerà il candidato sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Rossano Orsili, per la tornata elettorale del 25-26 maggio. Un gruppo, quello che sosterrà il candidato Orsili, formato da donne e uomini della città che vogliono collaborare e contribuire alla crescita di ogni settore. "Il mio obiettivo principale non è solo quello di vincere le elezioni ma soprattutto quello di governare con un ampia coalizione per affrontare le sfide e creare la classe dirigente del futuro" dice Orsili che, dopo la sua discesa in campo la scorsa settimana, in questi giorni ha incontrato vari esponenti dei partiti e formazioni civiche per esporre le sue idee e la sua visione sempre in ottica di un rilancio del comune elpidiense.

"Ho incontrato la segretaria comunale del Partito Democratico, Loredana Marziali e i membri del direttivo. Ci siamo confrontati in merito alle priorità della città e ho ribadito il concetto di una coalizione senza simboli politici, cosa che i Dem sono disposti ad accettare, così come separare le elezioni regionali da quelle comunali – spiega Orsili -. Discorso simile con Forza Italia. Ho parlato con una rappresentanza del partito e ci siamo trovati d’accordo nel non inserire simboli e tenere fuori le elezioni regionali, ragionando sulle tematiche. Ho avuto un incontro anche con Fratelli d’Italia nelle figure del consigliere regionale Andrea Putzu e del coordinatore provinciale Andrea Balestrieri. La loro richiesta è stata quella di poter inserire il simbolo (non escludendo però di rinunciarci) e hanno posto il veto sui partiti di sinistra così da fare una candidatura unitaria del centrodestra in vista delle regionali. Nessuna richiesta e nessun confronto è stato fatto sulle priorità di Sant’Elpidio a Mare. Un dibattito che, ahimè, è mancato ancora una volta e che è alla base del mio appello, ovvero di creare una grande coalizione elpidiense fuori da ogni logica politica e che sia separata dal confronto elettorale regionale – continua il candidato Orsili -. Confronti ci sono stati anche con il coordinatore provinciale di Base Popolare Marche, Stefano Cencetti che si è espresso appoggiando la mia candidatura e con alcuni candidati fuoriusciti dai partiti politici di centrodestra, pronti ad entrare a far parte della coalizione".

Una coalizione che Orsili, sin dall’inizio, ha definito civica, "dove nessuno può porre veti, cosa che Fratelli d’Italia ha fatto, così come riproporre ripetutamente un dibattito sulle Regionali. Una serie di condizioni e mancanza di vedute che, a questo punto, pone FdI fuori da questa grande coalizione".

Formato l’asse a sostegno del candidato Orsili, ora potrà partire la campagna elettorale e il confronto con i cittadini dove si parlerà di tematiche. "Le priorità sono il mantenimento dello stato attuale dei servizi sociali e potenziamento del welfare legato alla famiglie, un progetto scuola con la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Casette d’Ete e un progetto sport con la realizzazione della cittadella dello sport – dice Orsili -. Così come è fondamentale la valorizzazione dell’associazionismo che deve diventare volano per lo sviluppo anche culturale e turistico e il rilancio del centro storico anche attraverso il recupero funzionale dell’area stadio Mandozzi. Poi il tema della sicurezza, le politiche per i giovani e la viabilità. Punti che verranno affrontati durante la campagna elettorale e che avrò modo di approfondire nello specifico. C’è grande entusiasmo, tante idee e grande voglia di mettersi al lavoro per la nostra città".