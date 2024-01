Ortenzi: "A Grottazzolina pubblico straordinario"

I numeri hanno il merito di non mentire mai e raccontano storie di sport nel modo migliore. Non fa eccezione la Yuasa Battery Grottazzolina, prima indiscussa nella Serie A2 di Volley con numeri da capogiro. Quindici gare disputate finora con 13 successi, 2 sole sconfitte (arrivate solo al tie-break), ogni gara disputata ha portato almeno un punto, 6 le lunghezze di vantaggio su Cuneo seconda forza del campionato (una delle due a imporre lo stop a Bruenig e compagni) ma soprattutto squadra costruita per stare in alto fino alla fine. I numeri in campo si completano con Bruening stabilmente top scorer di categoria, 37 punti realizzati in tre set contro Aversa (nuovo record assoluto in tal senso) e molto altro ancora. Sul campo è una Yuasa che fa parlare di sé in tutto l’ambito pallavolistico nazionale. Ma fuori dal campo sta nascendo qualcosa di ancor più incredibile. Parliamo di un fenomeno incredibile, che abbraccia un intero territorio. In tutte le gare casalinghe il Pala Grotta supera gli 800 spettatori abbondantemente. Il 6 gennaio contro Reggio Emilia sono stati 873 e sono numeri straordinari che si spiegano con il fatto che la Yuasa Battery sta identificando un intero territorio. Tutto il fermano è testimone e compartecipe di un sogno come quello che si sta vivendo domenicalmente. Un sogno fatto di tante famiglie e di tanti bambini che affollano le tribune del Palas. Il colpo d’occhio in tal senso è spettacolare e si conferma anche nel post gara. A sottolinearlo è stato proprio coach Massimiliano Ortenzi: "Non è una cosa normale, forse 1800 spettatori in una realtà come Cuneo possono anche essere normali, ma fare 800 presenze a Grottazzolina è qualcosa di incredibile, dobbiamo ringraziare uno ad uno queste persone. Il nostro movimento vive di questo, è fondamentale continuare ad alimentare questo entusiasmo che muove i ragazzini e le famiglie verso il palazzetto. Li ringraziamo tutti". E mentre rilascia questa intervista a bordo campo,a fine gara, in mezzo al campo tanti babini e ragazzi a giocare, ad avvicinare i campioni della prima squadra per una foto o un autografo. Un movimento in continua crescita che vive di circa 250 tesserati in palestra durante la stagione invernale e che poi in estate si sposta in nelle spiagge del fermano come avvenuto qualche mese fa per 180 ragazzini. Un entusiasmo che coinvolge per un territorio intero che vuole continuare a vivere un sogno e una avventura strepitosa. In campo e fuori dal campo.