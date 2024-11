Ortenzi "A Milano ci è mancato qualcosa"

Un altro 3-1 subito in casa di Milano, contro una squadra di alto livello, per la Yuasa Battery Grottazzolina che manca ancora l’occasione di portare a casa punti, seppur da una sfida molto complicata come quella in terra meneghina. A fare il punto sulla gara di sabato coach Massimiliano Ortenzi. "Abbiamo fatto all’inizio tanta fatica ad entrare in gara con il cambio palla – ha sottolineato nella sua analisi - tante le situazioni dove non riuscivamo ad uscire. Con il servizio eravamo un pò con il freno a mano tirato, anche tirando nelle zone sbagliate. Loro hanno avuto vita facile: giochi con palla in mano e dall’altra parte fanno fatica, diventa più semplice tutto. Abbiamo provato a girare la sfida, abbiamo fatto dei cambi. Nel terzo set ci abbiamo messo di più dal punto di vista dell’agonismo: abbiamo difeso di più e centrato dei muri vincenti. Li la gara è un po cambiata. È rientrato anche Fedrizzi che ha fatto buoni turni al servizio e lo abbiamo vinto. In avvio del quarto bene poi abbiamo ripreso con il ritmo precedente. Nei turni al servizio di Louati e Piano, siamo andati in difficoltà con ricezione neanche brutta e quelle cose dobbiamo farle decisamente meglio se vogliamo portare via qualcosa contro queste squadre qua".

Interessante la soluzione con Tatarov opposto che ha fatto vedere buone cose (23 punti e 50% in attacco) ma è chiaro che serva la rosa al completo: "Noi puntiamo ad avere le frecce dell’inizio campionato e quindi a ritrovare Dusan Petkovic. È importante tornare ad allenarci ad alto livello. Abbiamo battuto bene nel quarto ma abbiamo concesso tanti punti su palle sporche, con bravura anche loro certo, ma li dobbiamo essere più bravi e scaltri nel gestirle soprattutto in questo tipo di gare, contro avversari di questo livello. Nella gara di domenica contro Trento dovevamo essere contenti dell’approccio e di come siamo stati in campo; a Milano è mancato qualcosina e non possiamo accontentarci di questo livello. Dobbiamo fare di più, ci mancano alcune cose e dobbiamo compensarle. La prossima gara certo sarà ancora più difficile a Perugia, la cosa importante è che prendiamo ritmo ma rimaniamo li attaccati, senza mai mollare. È difficile ma siamo consapevoli che le occasioni arrivano, è accaduto anche oggi nel terzo set dove siamo rimasti li e l’abbiamo presa. Questa deve essere la nostra squadra capace di prendersi ogni spazio e ogni occasione".

Roberto Cruciani