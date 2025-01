Ortenzi: "Avanti su questa strada. Gara intensissima"

Una bolgia incredibile nel momento in cui Zhukouski piazza il muro che vale due punti pesantissimi. Il PalaSavelli con 2.500 spettatori entusiasti esplode per un successo che ha un peso specifico assoluto. E’ una festa alla fine in mezzo al campo dove raggiungiamo un esausto coach Massimiliano Ortenzi intento a dare il cinque a tanti tifosi.

"Una gara intensa, molto combattuta. Eravamo avanti due set poi nel terzo lo abbiamo approcciato non nel migliore dei modi, calando molto in cambio palla e prendendo anche degli ace che potevamo sicuramente gestire meglio. Nonostante questo nella seconda parte del set siamo stati in gara, recuperando anche cinque punti e quindi la reazione è stata importante. Poi il quinto set è stato lunghissimo e di grandissima intensità. loro avevano l’inerzia dalla loro parte, diciamo che avevano quasi vinto in pratica ma questa squadra ha una grandissimo pregio. Sa dimenticare molto presto i propri errori e guardare avanti. Ci è servito per tutta la prima parte del campionato, nei momenti difficili. Ed ora nei momenti intensi e di grande equilibrio porta a dei successi come questo. Ora dobbiamo continuare su questa strada, provando a fare meglio contro ogni avversario rispetto al girone di andata. Sappiamo bene che arriveranno sfide molto complicate ma le affronteremo nel migliore dei modi, con questo atteggiamento e con questa voglia di giocarla sempre al massimo".