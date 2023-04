Ortenzi e Ferracuti, la corsa è a due

I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Saranno due le liste che si contenderanno la guida della nuova amministrazione nel comune di Montegiorgio. Ieri con la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste è iniziata ufficialmente la campagna elettorale con i cittadini che saranno chiamati alle urne domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. Da un lato la lista civica ‘ProgettiAmo Montegiorgio’, con il candidato sindaco Michele Ortenzi (foto a sinistra), attualmente in carica, che con qualche giorno di anticipo ha presentato i componenti della sua lista che sono l’evidente rappresentazione della continuità dell’attuale amministrazione, infatti, al suo interno ci sono tutti i componenti della Giunta e tre consiglieri con l’aggiunta di alcuni giovani. La lista è composta da: Maria Giordana Bacalini, Michela Vita, Lorena Marzialetti, Alan Petrini, Riccardo Cimica, Loris Laurenzi, Lorenzo Mancinelli, Sofia Cesari, Giulia Mariani, Mattia Mazzoni, Nicolas Properzi e Marco Rapazzatti. Il confronto sarà con il candidato sindaco Claudio Ferracuti (foto a destra), 66 anni ex dipendente comunale oggi in pensione e componente di varie associazioni del territorio, che sarà sostenuto dalla lista civica ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, composta da: Francesca Angelini, Fabrizio Cesetti, Niccolò Liberati, Noure Boulghazi, Michelangelo Marini, Elisabetta Mattii, Elvinia Minnoni, Mariarosaria Nassi, Luigi Ripani, Enzo Tarquini, Luigi Tomassini e Simone Vecchi. Un gruppo che acquisisce l’eredità morale della vecchia lista ‘Una nuova stagione per Montegiorgio’, che però ha subito un profondo lavoro di ricostruzione e compattamento con figure con una forte esperienza amministrativa alle spalle e rappresentanti di varie anime del contesto politico e sociale della comunità montegiorgese.

Alessio Carassai