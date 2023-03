Ortenzi: "Grazie a tutti, stagione da incorniciare"

Termina in bellezza e con il teatro gremito la stagione di prosa del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che ha ospitato una spumeggiante commedia dal titolo ‘Comincium’ con Ale e Fraz. La serata è stata aperta dai saluti del sindaco Michele Ortenzi che ha ringraziato gli sponsor che consentono di allestire una stagione culturale di alto profilo e il pubblico sempre numeroso. Sulla stessa scia il direttore artistico Gianluca Balestra, che ha inviato il pubblico a farsi un applauso per sottolineare la passione per il teatro con cui i residenti del territorio vivono i vari appuntamenti. Passando allo spettacolo, Ale e Franz hanno regalato circa due ore di spensierata allegria, ‘Comincium’ è una commedia basata sull’equivoco dove i due protagonisti interpretano i loro alter ego Alessandro e Francesco, entrambi 50enni alle prese con i problemi di vita coniugale e sentimentale, rocamboleschi testa coda nelle posizioni di chi conduce e subisce l’azione, il tutto condito da un testo molto scorrevole, ricco di battute sarcastiche e non c’è pericolo di perdere una gag, tanto basta attendere qualche istante per ascoltare quella successiva. In tutto questo vengono affrontati in chiave ironica temi come la relazione di coppia, il rispetto ambientale, il Covid e molto altro, lasciando però sempre spazio a un lieto fine dove prevalgono i buoni sentimenti.

Alessio Carassai