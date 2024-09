Ortenzi: "Grottazzolina ha tanto da lavorare"

E’ andato in archivio il primo test stagionale della Yuasa Battery Grottazzolina, un test per vedere lo stato di forma dei ragazzi di coach Ortenzi dopo oltre tre settimane ed oltre intense di lavoro, al cospetto di una squadra di assoluto valore per la Superlega come la Lube Civitanova, un po’ più avanti dei grottesi per quanto riguarda l’avanzamento dei lavoro. Un allenamento congiunto svolto al Palas di Civitanova Marche di fronte a 900 spettatori molti dei quali giunti proprio al fermano. Un primo di tre test tra le due formazioni marchigiane della prossima Superlega che torneranno ad allenarsi insieme il 6 settembre (in terra fermana) e l’11 settembre (di nuovo a Civitanova Marche). Tutti tre set hanno visto prevalere la squadra di coach Medei (25-20, 25-19, 25-22) che si è aggiudicata anche nel quarto set (25-19), a completamento di un pomeriggio a tratti anche spettacolare e capace di strappare applausi.

Lucida e concreta l’analisi di Massimiliano Ortenzi, coach della Yuasa Battery Grottazzolina: "Sappiamo che dobbiamo misurarci con un livello di gioco molto alto – ha commentato il tecnico fermano - su alcune cose dobbiamo lavorare e crescere tanto. Abbiamo fatto fatica a gestire alcune situazioni di gioco, soprattutto nei momenti più importanti di tutti i set. Anche qui siamo chiamati a lavorare. C’è stata tanta differenza al servizio e nella gestione di alcune palle sporche dove la Lube è un po’ più avanti di noi e anche più brava nella gestione di queste particolari situazioni. Questo test deve essere qualcosa che dà la misura di dove siamo e dove dobbiamo lavorare, ovviamente senza fare troppi drammi". Una Yuasa Battery che non aveva a disposizione l’intero rooster per vari motivi. Assente forzato l’opposto titolare Petkovic che si trova in permesso in Serbia mentre capitan Vecchi era in panchina alle prese con problemi di natura fisica. Da aggiungere anche che Demyanenko e Cvanciger si sono aggregati al gruppo solo in settimana e quindi l’intesa con il resto della squadra non poteva essere delle migliori anche se sono stati schierati subito in campo. Cvanciger in diagonale con il nuovo palleggiatore Zhukouski, Demyanenko al centro in diagonale con la certezza Mattei, mentre in banda sono stati schierati Antonov e Fedrizzi con naturalmente Marchisio libero; poi nel corso del test sono stati schierati Tatarov sia da opposto che da schiacciatore (buone indicazioni in attacco), Comparoni, Marchiani e Cubito.

Roberto Cruciani