Ortenzi: "Pallavolo di altissimo livello"

Un po’ di rammarico c’è per uscire a mani vuote in gare come questa ma l’orgoglio deve essere la parte maggiore dei sentimenti dei giocatori della Yuasa che hanno tenuto testa per larghissima parte del match alla corazzata Trento. Ne è consapevole assolutamente coach Massimiliano Ortenzi al termine di una sfida intensa e decisamente meravigliosa. "Sappiamo e sapevamo che possiamo giocare una pallavolo di questo livello qui, soprattutto in questo clima, in questo palas e in questo contesto. Abbiamo giocato un’ottima pallavolo che questa squadra sa giocare ed è assolutamente consapevole di averla nelle proprie corde anche grazie a ottimi turni di battuta che hanno inciso in maniera importante in certe fasi. Siamo andati avanti nel primo parziale ma anche nei set successivi siamo sempre stati li in ogni momento della gara. Una gara che ci dà fiducia perché continuiamo a tenere livello importanti. Ma principalmente dobbiamo pensare a recuperare tutti quanti i nostri effettivi, gli infortunati e continuare a lavorare come sappiamo".