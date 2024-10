Ortenzi: "Prendiamoci sempre il buono"

Quel finale sfortunato non ha consentito il primo successo in Superlega ma contro Padova la Yuasa Battery ha dimostrato un carattere e una volontà incredibile, portando via il secondo punto stagionale. La soddisfazione nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi dopo una gara entrata nella storia come la più lunga (2 ore, 58 minuti, ndr) nella storia della Superlega. "Un match di grande sacrificio, potevamo essere più incisivi nella gestione del servizio e dell’attacco di palla alta. I temi su cui crescere li sappiamo ma sono venuti fuori carattere e voglia di rimanere sempre attaccati. Questa squadra ha dei valori deve emettere in evidenza quelli, stando sempre attaccati alla gara e creando occasioni e attitudini che poi dobbiamo andare sfruttare. Non diamo sempre peso alle cose che non vanno ma diamo peso a quelle che vanno. Prendiamoci sempre il buono, poi il rammarico ci sta quando a decidere è un punto e arriverà il momento anche per noi che sarà a nostro favore ma solo se saremo predisposti e pronti a raccoglierlo". E si torna in palestra per preparare la gara di Taranto, sabato alle ore 19, con la consapevolezza di avere carte importanti da mettere in campo ogni weekend. "Dal mio punto di vista torniamo in palestra con qualche consapevolezza in più. L’idea da inizio stagione è quella di andare a fare tutti i punti che ci servono per salvarci. Torniamo a lavorare con la voglia di consolidare quanto di buono fatto con Padova. Sabato a Taranto andremo in emergenza ma con la voglia di andare a prenderci qualcosa anche li. Questa Superlega è un campionato molto difficile e nuovo per tanti di noi, me compreso. Ma sia nelle vittorie che nelle sconfitte quando prendi un punto o due, si torna in palestra a lavorare, puntando a fare qualcosa di buono anche la settimana successiva". Stagione intensa che in queste prime quattro giornate ha mostrato che la Superlega è di un livello super. "Sta accadendo quello che pensavo all’inizio. Forse la cosa che mi aspettavo meno è che riuscissimo, anche contro squadre molto forti, ad avere momenti in cui poter dire la nostra. Contro Verona e a Modena nel secondo set, ci sono stati dei momenti in cui potevamo gestirla meglio, vincere il set e poi magari andare a cambiare il corso della gara. Il livello di gioco che riusciamo a tenere è anche un po’ più alto di quello che pensavo, anche se in questo momento logicamente facciamo un po’ più fatica. Il livello di questa Superlega è molto molto alto".

Roberto Cruciani