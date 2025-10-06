Ortenzi promuove la Yuasa: "Stiamo lavorando sodo"

Alla fine i due allenamenti congiunti, o per meglio dire test match, tra le due rappresentanti marchigiane in Superlega, a distanza di tre giorni l’uno dall’altra, sono finiti in perfetta parità. Successo 3-1 al Palasavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina nel primo giorno di ottobre, risposta con identico punteggio da parte della Lube Civitanova all’Eurosuole nell’incrocio andato in scena sabato scorso. Insomma le due big del volley italiano si sono divise vittorie, sconfitte ed applausi. Il tutto portando a casa indicazioni che sono utili per capire dove c’è ancora da lavorare in attesa che i rispettivi roster si completino con il rientro degli ultimi atleti impegnati con le rispettive nazionali. Tanti gli assenti sabato da ambo le parti (i nazionali già noti), con l’aggravante per la Yuasa Battery dello stop imposto a Fedrizzi per un dolore al polso destro che, comunque, non desta preoccupazioni. Uno stop solo precauzionale per coach Massimiliano Ortenzi che ha dunque sintetizzato in questo modo la sfida di Civitanova. "Da questo test portiamo a casa i primi due set molto positivi, soprattutto il primo. Stiamo lavorando sodo, mancano due settimane all’inizio del campionato. Saremo pronti". Eh si perché la Yuasa ha mostrato proprio nella prima parte di gara all’Eurosuole il suo volto migliore, in particolare nella prima frazione che si è portata a casa in maniera autorevole, lottando molto bene anche nella seconda mentre la Lube ha preso il largo alla distanza chiudendo a proprio favore sia il terzo che il quarto parziale di gara. L’inizio del campionato, con il primo derby ufficiale della stagione (sarà un monday night il prossimo 20 ottobre in diretta su Rai Sport all’Eurosuole), si avvicina. Quelli che avvicinano alla sfida saranno giorni di messa a punto del motore per andare a raggiungere i rispettivi obiettivi.

r.c.