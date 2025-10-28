Ortenzi: "Strapotere fisico di Verona, noi ci abbiamo provato"

Lo sapeva bene la Yuasa che sarebbe stata dura contro la Rana Verona nell’esordio al PalaSavelli e così è stato, riuscendo solo a tratti a tenersi agganciata alla formazione di coach Soli, in un match tutto in salita e con ancora la defezione di Dusan Petkovic per un problema al ginocchio. Ad analizzare la gara e il momento ci pensa coach Massimiliano Ortenzi: "Non è facile giocare contro Verona. In avvio gli ospiti hanno fatto buoni turni in battuta, creandoci enormi preoccupazioni. Quando abbiamo avuto l’occasione, a fine primo set, rimettendoci in ritmo e in partita punto a punto, non abbiamo sfruttato due situazioni facili. Penso ad una difesa che non siamo riusciti poi a gestire in alzate ed al successivo ace subito. Quando hai una o due occasioni e non le sfrutti, poi la paghi. Contro squadre di questo livello non hai così tante opportunità". Impressionante in alcuni momenti, nella gestione del vantaggio in particolare, lo strapotere fisico dei Mozic e compagni. "I veneti dal punto di vista fisico hanno uno strapotere che in tanti pagheranno. Ribadisco: quando hai quelle opportunità, devi esser bravo a prenderle. Poi magari vincono lo stesso, oppure riesci a portare la gara dalla tua parte. Non abbiamo saputo giocare quei momenti li. Nel secondo e nel terzo a tratti ci abbiamo provato. Ma per stare a quel livello lì dobbiamo dare il 100% sempre. Queste gare qua ci devono insegnare proprio questo". Calendario alla mano di certo alla Yuasa poteva anche andare meglio l’avvio di stagione: Lube in trasferta e Verona fuori erano appuntamenti improbi e complice anche l’arrivo dilazionato dei bulgari impegnati in nazionale e quello in extremis anche dell’iraniano Golzadeh. Insomma c’è da ripartire senza fare drammi ma con grande convinzione considerando che già domani si torna in campo domani sera alle 20,30 in trasferta sul campo di Cisterna. "Non siamo preoccupati delle sconfitte. Sapevamo che il calendario ci proponeva un inizio difficile ma dobbiamo trovare consapevolezza che per giocare la Superlega e rifare lo stesso cammino dello scorso anno, dobbiamo avere un livello di gioco buono ma soprattutto riconoscere i momenti della gara in cui è necessario fare qualcosa di diverso. Questo è un tema importante che dobbiamo tenere a mente. Non abbiamo al momento l’opposto titolare. Golzadeh è arrivato da pochi giorni e ci ha portato grande entusiasmo e voglia di fare, ma siamo senza un giocatore come Petkovic e quindi bisogna aver pazienza".