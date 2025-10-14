Ortenzi: "Voglio una Yuasa disposta a soffrire"

Quello andato in scena a Jesi è stato l’ultimo weeekend di test per la Yuasa battery Grottazzolina che lunedì prossimo esordirà in campionato in casa della Lube Civitanova, formazione battuta nella finale terzo e quarto posto a Jesi al termine di cinque set intensi. "Non c’era da esser preoccupati della semifinale persa – ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi che ha fatto il punto della situazione a fine torneo - e non c’è da essere entusiasti dopo la vittoria contro la Lube, che ha fatto degli esperimenti. Anche noi abbiamo provato qualcosa di diverso che può esserci utile. Al netto di qualche errore in battuta sono contento del nostro livello di servizio, più alto rispetto a quello della semifinale. Anche nei momenti in cui siamo stati sotto nel punteggio, abbiamo avuto un bel carattere, non ci siamo disuniti rimanendo sempre in gara. Ai ragazzi avevo detto di portarsi dietro qualcosa di utile dalle due gare. Ci portiamo via il fatto che possiamo tenere un buon livello, che possiamo crescere ancora tanto e che tutto sommato la distanza non è abissale".

In campo si sono visti per la prima volta Tatarov e Petkov, reduci dall’argento mondiale con la Bulgari e proprio contro la Lube Tatarov è stato schierato da opposto con una quasi inedita soluzione a tre schiacciatori. "Adesso è tutto ancora da sistemare e costruire. Chiaro che chi ha fatto tutto il percorso, è più in palla di chi ha giocato il mondiale, che deve costruire un po’ il feeling con il gruppo. E’ tutto abbastanza normale, ma è essenziale prenderci le cose buone e non dimenticarci il campionato che dobbiamo fare. Dobbiamo essere abituati e predisposti a soffrire contro queste squadre qui, questo è molto importante". Una settimana di lavoro intenso dunque in vista del big match della prima di campionato, lunedì 20 ottobre in diretta su Raisport in casa della Lube Civitanova e di certo sarà una sfida ben diversa da quelle che hanno caratterizzato il campionato. Tre incroci in questa pre season con due successi Yuasa ed uno per la Lube proprio all’Eurosuole di Civitanova Marche. "Vincere è sempre una buona cosa – conclude Ortenzi - perché ti aiuta a creare il clima giusto per lavorare. Li affronteremo di nuovo lunedì prossimo e sarà una squadra completamente diversa. Chiaramente è sempre meglio uscire dal campo con una vittoria per mille motivi, tra l’altro contro la Lube in una competizione non era mai successo. Magari non vale moltissimo, ma ce la prendiamo e guardiamo avanti".

Roberto Cruciani