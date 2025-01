Ortenzi: "Vorrei recuperare gli infortunati"

Finita la settimana di stop forzato per la Yuasa Battery Grottazzolina che torna in settimana tipo in vista di un mese di febbraio giocoforza decisivo. Nell’ultimo weekend coach Massimiliano Ortenzi ha visto da spettatore interessato la final four di Coppa Italia a Bologna che ha consegnato il trofeo in mano ad una Lube molto giovane ma anche molto solida. Proprio Lube e Perugia sono due delle squadre che la Yuasa avrà ancora sul proprio cammino. Perugia sarà protagonista al Palasavelli domenica 9 febbraio nel secondo match casalingo consecutivo, visto che il 2 febbraio ci sarà sempre al PalaSavelli Milano mentre a Civitanova contro la Lube la Yuasa sarà protagonista nell’ultima gara di campionato il prossimo 2 marzo. Proprio sul momento della Yuasa è arrivato il commento di coach Massimiliano Ortenzi ospite domenica sera di After Hours con Brogioni e Zorzi, sottolineando proprio l’importanza di questa settimana di sosta in questo particolare momento di Grotta. "Prima di Trento abbiamo perso Tsimafei Zhukouski – ha sottolineato il coach - per infortunio e una settimana in più ci fa comodo per provare ad essere al completo con Milano. Dico proviamo perché di recente ne abbiamo viste di ogni tipo e quindi lavoriamo per essere tutti fin dalla prossima gara".

Squadra concentrata e pronta mentre arrivano ottime notizie dalla Serie C Maschile che nel weekend ha chiuso la prima fase di campionato e lo ha fatto nel migliore dei modi, con un successo 3-2 in casa di Pergola in rimonta. Un successo che ha blindato la prima posizione del girone con 32 punti all’attivo, niente male in vista della seconda decisiva fase che partirà l’8 febbraio mettendo in palio la promozione in B e non sarebbe affatto male pensare a qualcosa di veramente importante. "Un bilancio positivo in questa prima fase – sottolinea il tecnico Michele Delvecchio - con 11 vittorie su 14 gare, una sola sconfitta all’andata e due al ritorno, tutte in tarsferta. Siamo una squadra prevalentemente giovanile con otto ragazzi under 19 e tanti alla prima esperienza in C. Già ritrovarci al primo posto in questa fase è molto positivo. Ora incroceremo le prime quattro dell’altro girone e dovremo alzare ancora di più il nostro livello, aggiustando alti e bassi che abbiamo, migliorando la continuità. Abbiamo potenziale ma i cali che a volte abbiamo, in questa seconda fase non ce li possiamo permettere se vogliamo ambire a risultati importanti".

