Ortenzi: "Yuasa Battery, percorso speciale"

E’ dunque ufficiale, la Yuasa Battery Grottazolina ha completato un’impresa che fino allo scorso dicembre sembrava francamente impossibile e sarà ai nastri di partenza della Superlega anche nella stagione 2025-26, per il secondo anno di fila. Non è stato necessario neanche scendere in campo contro Piacenza perché l’ufficialità è arrivata ben prima dell’arrivo al Palas con il successo di Modena su Taranto intorno alle ore 17 circa. Poi anche il pieno di Perugia su Monza ha addirittura certificato la presenza della Yuasa ai play-off per il quinto posto.

In questo mini-torneo a sei squadre (le quattro sconfitte dai play-off oltre alla nona e alla decima in classifica) ci sarà un girone unico, con gare di sola andata e si giocherà a partire dal 6 aprile. Al termine le prime quattro si affronteranno in semifinale il 3 maggio, sette giorni dopo la finalissima. In palio la quinta piazza finale in Superlega che qualifica alla Challenge Cup, ovvero la seconda competizione europea dopo la Champions League. Insomma sogni internazionali per Grottazzolina che nel frattempo un assaggio sostanziale lo farà nel mese di marzo, quando dal 10 al 21 marzo la squadra di coach Ortenzi parteciperà ad un importante torneo Internazionale in programma a Dubai e che annualmente coinvolge club della Superlega italiana.

Un altro step, stavolta di caratura extra nazionale molto utile anche preparare la serie finale di play-off in programma nel mese di aprile. Poco incide il 3-0 di Piacenza nel contesto di un capolavoro sportivo messo in campo dalla squadra guidata da coach Massimiliano Ortenzi, il più giovane nel suo ruolo in Suuperlega. "Io e i ragazzi ci portiamo dentro tutti quelli che nei momenti difficili non sono stati proprio dalla parte nostra, la frustrazione di non riuscire a vincere e di non riuscire a sbloccarci. Un percorso speciale perché affrontato con un gruppo di ragazzi difficile da trovare che non hanno mollato mai, anche quando eravamo staccati con i tanti problemi avuti all’andata. Se fosse arrivato il nostro momento, saremmo dovuti essere pronti a prenderci quello che serviva l’abbiamo fatto con pieno merito, senza che nessuno ci regalasse nulla. Di questo siamo estremamente orgogliosi, siamo riusciti in un’impresa ancor più bella del campionato vinto l’anno scorso".

E poi quello striscione degli Skapigliati domenica testimonia come realmente un intero territorio si sia innamorato di questa meravigliosa favola pallavolistica.

Roberto Cruciani