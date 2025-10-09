Ortenzi: "Yuasa molto bene nei primi due set"

Un fine settimana ancora di test per la Yuasa Battery Grottazzolina che sabato e domenica sarà impegnata a Jesi al PalaTriccoli per il quadrangolare insieme a Piacenza, Milano e Civitanova. Un altro appuntamento molto importante per valutare lo stato di forma del gruppo guidato da coach Massimiliano Ortenzi in vista dell’esordio in programma lunedì 20 ottobre nel monday night (con diretta Raisport) contro la Lube Civitanova all’Eurosuole. Una sfida che è ormai un classico anche di questa pre-seasoon della Yuasa Battery che per ben due volte ha incrociato il percorso con la Lube in altrettanti allenamenti congiunti. Il primo andato in scena mercoledì primo ottobre al PaalSavelli con il successo 3-1 della Yuasa mentre all’Eurosuole di Civitanova il secondo appuntamento, sabato scorso, ha visto la Lubre restituire il 3-1 alla Yuasa e dunque la situazione, al momento, è in perfetta parità. Una gara che ha lasciato anche spunti interessanti per la Yuasa al netto di una situazione di emergenza in corso d’opera.

"Nel secondo match con la Lube – ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi - eravamo in difficoltà senza Fedrizzi per un problema fisico e in corso d’opera senza Petkovic. Un peccato, anche per il tanto pubblico presente, non aver potuto offrire uno spettacolo migliore ma dobbiamo fare le cose che ci servono in questo momento per farci trovare pronti alle prime giornate di campionato. Prendiamo di buono i primi due set in cuoi abbiamo fatto molto bene in difesa e in ricezione costringendoli ad essere incisivi al servizio. Poi successivamente, con una formazione diversa, abbiamo fatto fatica soprattutto in cambio palla".

In campo è sempre una partita speciale all’Eurosuole per Andrea Marchisio che in maglia Lube ha giocato diversi anni vincendo anche moltissimo. "Non è mai una gara normale per me – spiega il libero della Yuasa - cinque anni vissuti qui che portano con se tanti ricordi meravigliosi, poi in campo ci sono anche tanti ex. Il derby sarà anche la prima gara ufficiale della stagione: già l’esordio stagionale ha sempre un significato speciale, poi giocarlo con un derby sarà qualcosa di speciale. Mi auguro di vedere un Palas pieno con tanto spettacolo in campo ma anche sulle tribune perché sono due delle tifoserie più importanti e calorose della Superlega". Yuasa che ora si prepara al test di questo weekend per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’inizio.

Roberto Cruciani