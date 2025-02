’Orto Party’ dona tablet ai bambini del Salesi

Espressione concreta del connubio tra divertimento e solidarietà. Parliamo dell’associazione Orto Party, con sede a Campofilone, presieduta da Filippo Rossi, che anche quest’anno ha fatto, delle attività proposte, il nobile fine della donazione. Attraverso le iniziative organizzate nel 2024, infatti, una parte dei proventi delle casse dell’associazione, è stata accantonata per l’acquisto di sette tablet destinati ai bambini ospiti del reparto di oncologia dell’ospedale Salesi di Ancona. Nei giorni scorsi, Rossi e alcuni membri dell’associazione, hanno raggiunto la sede dell’ospedale per consegnare il dono. Nel corso degli anni di attività, l’Orto Party ha donato denaro e materiale ad enti, istituti e persone bisognose, rispondendo sempre alla stessa logica. Quella cioè di creare occasioni di divertimento e promozione territoriale, senza mai dimenticare il fine della solidarietà. ‘Condivisione’ è la parola fondante dell’Orto Party, conosciutissima in tutte le Marche per l’evento clou rappresentato dalla festa che porta il nome dell’associazione, organizzata nel mese di agosto all’Orto abaziale di Campofilone. "Siamo felici di portare la voce dei partecipanti alle nostre iniziative – commenta Rossi – perché ogni donazione è il frutto dell’impegno di tanti volontari e tutti coloro che aderendo alle nostre iniziative, hanno contribuito al dono".

Paola Pieragostini