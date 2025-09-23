Oscar Green per le cialde dolcificate al miele

Sant’Elpidio a Mare, 23 settembre 2025 – Ha 19 anni, è al quinto anno dell’istituto professionale ‘Tarantelli – Urbani’, indirizzo enogastronomico e Roberto Di Chiara ha una grande passione per il mondo dell’agricoltura, dell’apicoltura in particolare (risiede con la famiglia a Sant’Elpidio a Mare ma l’azienda agricola ‘Luca Di Rosa’ è a Fermo) e lo vive con lo spirito delle nuove generazioni, con un occhio alla tradizione e un altro a innovazione, creatività e a nuove visioni di questi mestieri.

Prova ne è che Roberto Di Chiara è stato premiato (unico riconoscimento per il fermano) con l’Oscar Green da Coldiretti Giovani Impresa, nella sezione ‘Impresa digitale e sostenibile’ per aver ideato, e brevettato, cialde da infuso già dolcificate con il miele delle proprie api: un sistema innovativo di confezionamento di cialde o capsule compostabili e riciclabili per prodotti alimentari quotidiani come tè, caffè, orzo, tisane, sfruttando le caratteristiche del miele, che riduce l’impiego di materiali inquinanti e l’utilizzo di conservanti chimici grazie alle capacità naturali del miele.

“Sono appassionato di agricoltura – racconta con grande semplicità il 19enne –. Mio padre porta avanti con passione l’apicoltura e mi ha contagiato tant’è che, oltre allo studio, do anche una mano ai miei in azienda dove produciamo miele d’acacia e millefiori”.

Insieme hanno lavorato per qualche anno all’idea delle cialde fino ad ottenere “l’attestato dall’ufficio brevetti del Mef per creare capsule che contengono già il miele, il dolcificante, e che possono essere di tè, caffè, orzo, tisane, camomilla e altro ancora. Questa soluzione consente di risparmiare sui dolcificanti, riduce l’impatto ambientale. Inoltre il miele è noto per le proprietà di conservazione naturali”.

A puro scopo dimostrativo, sono staio realizzati prototipi di cialde con materiale trasparente (nella versione definitiva, l’aspetto sarà lo stesso delle cialde che conosciamo) con camomilla abbinata a miele d’acacia o con un infuso di frutti di bosco associato al miele millefiori “ma sono solo alcune delle combinazioni che si possono ottenere” prosegue il 19enne. C’è anche altro: “Il prodotto sarà a breve in commercio. C’è stato anche riconosciuto l’aspetto innovativo e la creatività italiana. Questo è un passo concreto verso la carbon neutrality e l’economia circolare, in linea con l’agenda 2030 dettata dall’Onu”. Ma qual è il sogno di Roberto? “Continuare un percorso nell’agricoltura, magari abbinandolo alla cucina”.