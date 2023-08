Ospedale dei Sibillini ad Amandola: Treggiari promuove piano sanitario regionale

"Bene l’approvazione del nuovo Piano sanitario da parte della Regione Marche, ma ora occorre garantire i servizi". Parole di Riccardo Treggiari, ex sindaco di Amandola, che torna a perorare la causa dell’ospedale dei Sibillini a servizio dei comuni dell’area montana di tre Provincie: Ascoli, Fermo e Macerata. "E’ stato approvato recentemente in Consiglio regionale il nuovo Piano sanitario – commenta Treggiari -. Bisogna riconoscere che la Giunta Acquaroli ha mantenuto le promesse ed ha classificato quello di Amandola come ‘ospedale in area disagiata’, al pari di Pergola e Cingoli. Questa classificazione è fondamentale in quanto dota il nostro nosocomio di un vero Pronto soccorso che va a garantire l’emergenza sanitaria della fascia montana. Di fatto, ad Amandola, non abbiamo mai avuto un vero Pronto soccorso; il nostro era un Ppi (Punto di Primo Intervento) ridottosi, prima del sisma, a Pat (Punto Assistenza Territoriale). Possiamo affermare come Comitato di essere felicissimi, per aver contribuito a raggiungere questo traguardo che non era affatto scontato. Il nostro ringraziamento va all’assessore alla sanità Saltamartini, al consigliere fermano Andrea Putzu, sempre in prima linea a difendere gli interessi della popolazione montana e all’assessore alle infrastrutture Baldalli che ha dato una svolta decisiva. Chiaramente ora inizia la battaglia più dura – conclude Treggiari - sarà necessario riempire, quella che al momento è solamente una scatola vuota, di personale sanitario ed attrezzature adeguate. Altro problema, che abbiamo sempre denunciato, sarà quello di definire la destinazione d’uso del vecchio Vittorio Emanuele II".