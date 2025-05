Ospedale dei Sibillini: previsto il reclutamento di 12 infermieri e 6 Oss

Dalla sua inaugurazione avvenuta a dicembre, il nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola intitolato al Beato Antonio, ha fatto e continua a far registrare un gran numero di esami, segno che l’obiettivo della Regione e dell’Ast di Fermo è stato centrato. Un catalizzatore di servizi rivolto all’area interna di tre provincie, tanto per dare qualche riferimento: la Radiologia, aperta dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30, da inizio anno, ha effettuato una media mensile di ben 100 esami di risonanza magnetica, 150 esami di Tc (Tomografia computerizzata), 100 esami ecografici, ben 1.000 esami radiografici e 30 esami di screening mammografico. La corposa attività diagnostica è frutto dell’impegno, della disponibilità, della dedizione e della professionalità del personale che il direttore generale Roberto Grinta ringrazia. Senza contare che anche i servizi di Psicologia, Fisiatria, Ortopedia, Dermatologia, Gastroenterologia, Odontoiatria e Cardiologia in funzione con vari orari tutta la settimana stanno registrando numeri interessanti. Infine, c’è ‘Medicina Interna Amandola’ pronta a tornare a casa, dopo il trasferimento obbligato all’ospedale Murri causa sisma. Con il nuovo direttore del reparto Paola Arma, la direzione generale Ast ci sta lavorando. Per il personale il programma dell’Ast ha previsto il reclutamento di 12 infermieri e 6 Oss attraverso le procedure di mobilità interna, esterna e quella concorsuale. "Siamo solo nella fase iniziale – commenta Roberto Grinta -. Ringraziamo la Regione perché le figure professionali sono state inserite, in più, nel piano occupazionale, secondo quanto stabilito dalla specifica delibera".