Ospedale di comunità, un incontro pubblico per discuterne il futuro

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ guidato da Claudio Ferracuti, ha organizzato per oggi alle 21.15 al cineteatro Manzoni nel centro storico di Montegiorgio un incontro pubblico sul tema ‘Ospedale di comunità a Montegiorgio: quale futuro?’. Al centro del confronto le notizie che si rincorrono ormai da tempo sullo spostamento di alcuni servizi dal nosocomio montegiorgese per consentire i lavori di riqualificazione strutturale. Sull’argomento sono intervenuti anche i sindacati e persino il consigliere regionale Fabrizio Cesetti, dopo aver presentato una mozione all’assise regionale si è detto pronto a presentare una denunzia per ‘interruzione di servizio’. Quello della sanità e dell’ospedale è stato sempre un tema molto delicato per i montegiorgesi e per i residenti della media Valtenna, saranno proprio i servizi sanitari e le aspettative dei cittadini gli argomenti affrontati.